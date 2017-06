Juan José García se convierte en nuevo entrenador del Adba

Juan José García (Tenerife, 1992) será el entrenador del Adba la próxima temporada. A sus 25 años, el exayudante del Perfumerías Avenida de Liga Femenina asume el reto de comandar un banquillo después de una reunión con Amalio Álvarez, director deportivo del conjunto avilesino. «Aunque tenía más posibilidades, el interés de Amalio y el proyecto que me ha propuesto me acabaron por convencer», explicaba ayer el joven preparador a LA VOZ días antes de partir a Almería como técnico invitado en un campus.

Tras dirigir en las categorías inferiores del Nuryana de Tenerife, Juan José García llegó al Perfumerías Avenida al desplazarse a Salamanca a realizar el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, carrera que comenzó después de superar en La Laguna y Los Realejos los cursos I y II de entrenador -el nivel III lo consiguió en Zaragoza en 2011-. En el conjunto salmantino, uno de los mejores de Europa, dirigió en las categorías inferiores y ejerció de ayudante en el primer equipo.

Pese a no haber entrenado nunca en Liga 2, Juan José García asegura que «sigo la categoría porque tengo amigos entrenando» y «aunque no conozco a la perfección la historia del Adba, sí que he escuchado muchas veces el nombre del equipo y sé lo que ha hecho las últimas temporadas». Tras una breve visita a Avilés, el tinerfeño asegura que «el polideportivo del Quirinal es espectacular» y de la ciudad sólo ha conocido «el centro, así que cuando vuelva, ya sea en julio para otra visita o en agosto, cuando vaya definitivamente, espero conocer el resto. Me pareció muy bonita».

Ambición

En cuanto a los objetivos de la temporada, Juan José García reconoce que «Amalio me dijo que lo principal para el Adba siempre es conseguir la permanencia, pero mi filosofía se basa en que con ilusión todo se puede conseguir. Hay que construir el mejor equipo posible y la competición nos pondrá en nuestro lugar. Quiero una plantilla que genere ilusión, ataque, defienda y que se tire al suelo a por el balón cuando haga falta».

En cuanto a la plantilla, el tinerfeño es consciente de que «de momento sólo tenemos tres jugadoras -Cova, Malanda y Piki-, así que debemos realizar un buen trabajo durante el verano para elegir bien los fichajes. Yo no pararé de ver vídeos las próximas semanas». En cualquier caso, Juan José García quiere «un equipo joven con ilusión y ganas de hacer las cosas bien dentro de un proyecto muy atractivo como es el del Adba».