«Es una oportunidad única que había que aprovechar, ya que será inolvidable»

Después de completar la mejor temporada desde que hiciese su debut con el balón a los nueve años, Alejandro López Álvarez-Tirador (Mieres, 2003) tiene por delante una carrera prometedora. Sus siguientes pasos los dará en uno de los mejore conjuntos de baloncesto de Europa: el Saski Baskonia. El mierense cumplirá catorce años en agosto, justo cuando se desplazará a Vitoria para iniciar la pretemporada con su nuevo equipo. A pesar de lo que dice el dni, destila una madurez impropia de su edad, analizando con frialdad el ilusionante futuro que le espera a la vuelta de la esquina pero también la magnífica temporada que le ha abierto las puertas del club vitoriano. Un curso jalonado por su debut en la selección nacional y su participación en la Minicopa Endesa, la cual disputó con el que será ahora su nuevo equipo, el Fundación 5+11 (filial de Baskonia) y donde levantó la expectación entre ojeadores y prensa.

¿Qué sientes cuando recibes la llamada del Baskonia?

Fue una auténtica pasada. Es una oportunidad que había que aprovechar, ya que será inolvidable. Ahora toca empezar una etapa en la que espero salga todo bien.

¿Sientes presión por el hecho de tener que irse solo a una ciudad como Vitoria?

Un poco de nervios siempre se tiene porque pasas con 13 años de vivir con tus padres a hacerte la vida solo. Considero no obstante que es una oportunidad única que no se podía dejar pasar. Toca a partir de ahora estudiar mucho y jugar al baloncesto.

Los estudios son innegociables para tí y el club...

Tenemos que compaginar las dos cosas, porque aunque juegues al baloncesto nunca puedes descuidar los estudios ya que no sabes lo que sucederá en un futuro. Seguiré estudiando e intentando sacar las mejores notas posibles.

¿Este fichaje se puede considerar un primer paso para lograr la meta de ser profesional de este deporte?

La verdad es que ese sería mi sueño, pero de momento hay que tener los pies en el suelo. Por mi parte voy a seguir trabajando para alcanzarlo.

¿Se marca alguna meta?

En estos momentos mi único objetivo es seguir mejorando, pero si tuviera que decantarme por una en concreto esa sería jugar en la ACB.

Con el Baskonia dispondrá de medios para alcanzarla.

Aún me quedan unos cuantos años por delante, pero el Baskonia cuenta con una buena cantera. Es un equipo muy grande de ACB y Euroliga, que ha ganado muchos títulos.

En febrero ya tuvo su primera toma de contacto con el equipo vitoriano al jugar con el conjunto infantil la Minicopa Endesa.

La mayoría de los que fueron mis compañeros ascienden a cadete por lo que estarán en mi equipo. La verdad es que me trataron muy bien desde el principio que estuve con ellos y a buen seguro me adaptaré desde el primer minuto.

Cuando empezó a jugar al baloncesto con 9 años, ¿pensaba en que podría sucederle esto?

La verdad es que no. Cuando empecé era bastante malillo y con el paso de los años fui mejorando. Ahora, la verdad es que estoy bien, pero hay que mantener los pies en el suelo, ya que aun no he conseguido nada en el baloncesto.

¿Cuál considera que es su mejor virtud?

Según que entrenador me dicen una cosa u otra, pero yo creo que se me da bastante bien penetrar a canasta e interpretar el juego.

El puesto de base tradicionalmente suele ser para gente no muy alta y a sus 13 años mide 1,83 metros, ¿se ve en un futuro cambiando de posición?

No se realmente hasta que altura llegaré, pero en la posición que me gustaría jugar sería base-escolta. Será cuestión del tiempo, depende lo que crezca, que puesto se me de bien, o lo que mejore lo que determinará la posición que ocupe sobre la cancha.

¿Qué jugadores tiene como referente?

Del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, Dani Pérez, mientras que del Baskonia, Shane Larkin. Y ya mirando en otros equipos, Sergio Llull.

La primera mitad del año 2017 difícilmente lo olvidará con su participación en la Minicopa Endesa y su debut con la selección española.

Fue un año increíble con muchos éxitos y oportunidades, que aproveché bien. Espero poder tener en un futuro más años como este.

¿Qué puede decir del OCB al echar el cierre a una etapa de cuatro años?

Me trataron muy bien en el tiempo que estuve. Ha sido siempre un club ejemplar y nunca se sabe en un futuro donde puedes llegar a jugar.

¿Se imagina jugar con el Oviedo Baloncesto en la ACB?

Estaría bien, pero ahora de momento estoy centrado en el Baskonia y luego ya se verá.