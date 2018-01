Abonados a una ilusión Varios jugadores del Gijón Basket posan con los abonos de la nueva campaña. / AURELIO FLÓREZ El Gijón Basket abre la campaña de socios para la segunda vuelta con el objetivo de atraer más público al Palacio VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Miércoles, 3 enero 2018, 00:10

El año 2017 se cierra para el Gijón Basket con la sensación de haber vivido un carrusel de emociones. El equipo rojiblanco ha pasado por todos los estados de ánimo en los últimos doce meses, desde la frustración por el descenso deportivo del pasado mes de mayo hasta la ilusión contenida por la enorme rachas de victorias encadenada en el tramo reciente de la competición. Agarrado a esa buena dinámica, el club ha abierto su campaña de abonados de cara a la segunda vuelta con el objetivo de seguir 'enganchando' al público al Palacio de Deportes, que después de muchos años vuelve a disfrutar del baloncesto.

Los abonos tienen un precio de 25 euros para los adultos y 15 euros para los niños, y dan acceso los ocho partidos que le quedan al Gijón Basket como local hasta final de temporada. También existe un bono de dos carnets por 25 euros para los padres de los jugadores de las categorías inferiores. La ficha de solicitud se encuentra disponible en la página web del club.

El pasado sábado, el Gijón Basket se midió a un combinado con los mejores jugadores de Primera Nacional en el Torneo de Navidad organizado por el club junto a la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. La victoria cayó del lado del 'all star' en un partido disputado en el Pabellón de La Tejerona y en el que se recogió material para la campaña 'Ni un niño sin juguete' promovida por la asociación Mar de Niebla. La plantilla rojiblanca regresó a los entrenamientos el día 26 tras el descanso navideño. James Pegues y Kenny Hatch se reincorporarán hoy al trabajo con el grupo tras disfrutar de un permiso especial por parte del cuerpo técnico.

El Gijón Basket no conoce la derrota en Liga desde la jornada 3. Desde entonces ha encadenado once victorias consecutivas que lo han situado en la segunda posición de la tabla y con tres triunfos de margen sobre el tercer clasificado, que cierra la zona de 'play off' de ascenso. Se trata de un hito para un equipo que arrancó la temporada con el objetivo único de la permanencia.

El equipo dirigido por Fran Sánchez regresa a la competición este próxmo domingo, cuando recibirá a partir de las 12.30 horas en el Palacio de Deportes al Santo Domingo de Betanzos con la aspiración de dar continuidad a su racha. Ese mismo día, los nuevos abonados podrán recoger sus carnets en la taquilla.