BALONCESTO El acecho a los primeros puestos comienza en casa Romaric Belemene trata de lanzar a canasta, ante la oposición de Barro. / PABLO LORENZANA El Unión Financiera arranca la segunda vuelta de LEB Oro con la visita a Pumarín del Clavijo, dirigido por el técnico ovetense Jenaro Díaz JAVIER LÓPEZ OVIEDO. Sábado, 13 enero 2018, 00:08

Después de estrenar 2018 con una derrota en el Polideportivo de Pumarín ante el líder de la LEB Oro, el Breogán Lugo, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo volverá a jugar esta tarde (18.30 horas) ante su afición con motivo de su enfrentamiento ante el Clavijo, un encuentro que supondrá el arranque de la segunda vuelta liguera.

Los de Carles Marco, con la única ausencia de Fran Cárdenas, buscarán dar la primera alegría del nuevo año a su parroquia con un triunfo ante el cuadro riojano que dirige el técnico ovetense Jenaro Díaz. Una victoria que mantendría al conjunto ovetense al acecho de los primeros puestos de la clasificación, ahora que se inicia la fase importante de la temporada.

Además, los azules quieren aprovecharse al máximo de su particular 'fortín' ya que, en esta segunda vuelta que se inicia esta tarde, los ovetenses sólo disputarán siete encuentros ante su afición. Por tanto, de mantenerse regulares en casa, se asegurarían un buen puesto a la hora de afrontar los 'play off' de ascenso, siempre que no se alcance el título liguero a final de temporada, y con ello, el ascenso directo. Aunque todavía es pronto para pensar en lo que sucederá dentro de tres meses.

Mientras que el Unión Financiera llega al ecuador de la fase regular como cuarto clasificado de la LEB Oro con un balance de once victorias y seis derrotas, el Clavijo, en cambio, se encuentra en la zona peligrosa de la tabla al ocupar la tercera posición por la cola, tras completar una primera vuelta en la que tan solo logró llevarse el triunfo en cinco partidos. El equipo riojano se muestra irregular a domicilio, puesto que de esas cinco victorias solo una llegó como visitante. Fue en la segunda jornada liguera, ante el Ourense.

Para este partido, Jenaro Díaz tiene la gran novedad de Carles Bravo, el único hombre que repite de la pasada temporada y que vuelve a las pistas dos meses y medio después de su lesión en el menisco externo de la pierna izquierda. Una fractura que obligó al escolta de 38 años a pasar por el quirófano.

Ante la ausencia de Bravo, la referencia ofensiva de los d Díaz recayó en el ala-pívot norteamericano Evan Yates, su hombre fuerte en el juego interior, y que promedia 12,2 puntos y 7,3 rebotes por encuentro.

Junto al norteamericano se encuentra un viejo conocido de la afición carbayona, como es el alero coruñés Carles Martínez, quien vuelve esta tarde a la que fue su casa durante la temporada pasada. El ala-pívot camerunés Arnaud William Adala Moto y el base americano Tre Coggins, segundo máximo anotador del equipo con una media por encuentro de 12 puntos y 2,8 rebotes, también fueron los pilares del esquema de juego de Jenaro Díaz, quien tiene precisamente a Coggins como su mayor exponente en el juego exterior.

En el encuentro de la primera vuelta, el Unión Financiera se llevó el triunfo del Palacio de los Deportes de La Rioja por un igualado 80-84. Óliver Arteaga demostró desde la primera jornada que iba a ser una pieza fundamental en el equipo de Carles Marco, ya que el pívot tinerfeño fue el máximo anotador de los ovetenses con 18 puntos, así como el mejor valorado después de lograr 10 rebotes y una asistencia.