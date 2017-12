Una alegría para despedir el año Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el último entrenamiento. / PABLO LORENZANA El técnico del Unión Financiera, Carles Marco, contará por primera vez en dos meses con todos sus hombres tras recibir Tadas Rinkunas el alta HUGO VELASCO OVIEDO. Viernes, 22 diciembre 2017, 00:31

Con el equipo en uno de sus mejores momentos de la temporada después de lograr el triunfo en cuatro de los últimos cinco encuentros, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo afrontará esta noche (20.45 horas, VINX Tv) su último partido del año en el Polideportivo de Pumarín. El rival a superar es el Iberostar Palma.

Los de Carles Marco quieren cerrar de la mejor manera posible el año ante su afición, a falta de lo que suceda la semana próxima en su visita a Huesca. El objetivo no es otro que mantenerse en el grupo de conjuntos que tienen la vista puesta en la pugna por el ascenso directo a la máxima categoría.

El rival de esta tarde presenta una trayectoria opuesta a los ovetenses, ya que no fue capaz de sumar el triunfo en ninguno de sus últimos tres compromisos. Lo que sitúa al conjunto de Xavi Sastre en la decimoquinta posición de la tabla con una balance de cinco victorias y nueve derrotas, una situación que confía Carles Marco que no relaje a sus hombres. «Espero que no lleguen confiados porque sabemos de la dificultad de todos los partidos de la liga», indica el técnico catalán, quién reconoce que su equipo atravesó momentos igual de difíciles: «Este año hemos tenido experiencias malas aquí en casa tras haber perdido tres partidos y hemos sido igual de irregulares que los demás equipos».

Precisamente, el míster de los azules está de enhorabuena para este último partido del año como local, ya que cuenta con toda la plantilla disponible al recibir el alta médica el lituano Tadas Rinkunas. Esto permitirá a Marco podrá alinear a todos sus hombres, una circunstancia que no se le presentaba desde la tercera jornada, en su visita el 10 de octubre a la cancha del Coruña.

Las aportaciones en el juego interior de hombres como Óliver Arteaga, Mouhamed Barro y Romaric Belemene, quien en las últimas jornadas también se destapó como un gran triplista al anotar en cuatro ocasiones desde el perímetro ante Manresa y Barcelona B. Una línea exterior que resultó fundamental para las victorias ante los dos cuadro catalanes con las aportaciones del capitán Víctor Pérez y Davis Geks.

Las aportaciones en ataque de una plantilla tan versátil sitúan a los ovetenses como el quinto conjunto que más puntos anota por encuentro, aunque también es el octavo que más puntos encaja. La defensa es uno de los puntos a fortalecer ante la visita de un Palma que tan solo se impuso en uno de sus cuatro encuentros previos en Pumarín, y que cuenta con una plantilla en la que destacan las figuras de Carlos Biviá, Gediminas Zyle, Rafa Huertas y Joan Tomás.

Biviá es el jugador franquicia de los de Sastre y muestra de ello es la confianza que tiene puesta en él al mantenerle sobre la cancha una media cercana a los 30 minutos por encuentro, la tercera cifra más alta de la LEB Oro. En ese tiempo el base valenciano promedia 13,6 puntos, 3,1 rebotes y 2,8 asistencias que le llevan a contar con la mejor valoración de todo el equipo. Le sigue bien de cerca el pívot lituano Gediminas Zyle, segundo máximo anotador de los baleares con una media de 12 puntos, y quien con sus 2,10 metros es el referente en la lucha por los rebotes bajo el tablero y en el juego sobre la pintura.