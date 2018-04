BALONCESTO El Antuña Adba tendrá que esperar por la permanencia Raquel Navarro y sus compañeras tras el partido. / PATRICIA BREGÓN El equipo avilesino fue superado por un Añares que no se relajó y los demás resultados ayudan a mantener las opciones en la última jornada N. G. AVILÉS. Domingo, 8 abril 2018, 00:49

Hay que esperar. El inmobiliaria Víctor Antuña Adba no pudo celebrar como pretendía su permanencia deportiva en Liga Femenina 2 en la penúltima jornada. Lo habría conseguido de ganar al Añares ISB (54-70) porque el Segle XXI cayó como era previsible ante el líder Celta, pero el equipo avilesino no tuvo su mejor día y se encontró con un oponente que pese a no jugarse nada salió a la cancha a cumplir su deber.

54 ANTUÑA ADBA 0 AÑARES Inmobiliaria Víctor Antuña Adba: Sara Fraile (2), Joana Ferreira (8), Sierra Moore (17), Noelia Oariente (2) y Ashley Ezeh (15) -cinco inicial- Sara Fernández 'Piki' (6) y Raquel Navarro (4). Añares Rioja ISB: Breane Harris (15), Maite Zubizarreta (3), Intza Lizarazu (14), Erike Livermore (22) y Harriet Bende (2) -cinco inicial- Garazi Arregui (4), Libe Villar (6) y Katja Kotnic (4). Parciales: 13-15, 13-18 (26-33, descanso), 9-26 (35-59) y 19-11 (54-70 final). Árbitros: Jorge González Escobar y Omar González Fernández. Sin eliminadas. Incidencias: penúltima jornada de la fase regular de Liga Femenina 2 con unos doscientos aficionados y la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín en el pabellón del Quirinal. Al final del partido la Adba presentó a sus ocho equipos, el de LF2 y los de cantera.

Y lo hizo porque tras dos primeros cuartos relativamente igualados, en los que dominó sin marcar aún distancias insalvables al descanso, siete puntos tras ganar los dos parciales. Pero las sensaciones que transmitía el equipo de Juanjo García no eran las mismas que quince días atrás ante el Arxil.

Y esos temores se confirmaron en un tercer cuarto demoledor para el Antuña Adba, en un túnel cuando tocaba anotar (nueve puntos en diez minutos) y sin consistencia defensiva ante un Añares que se daba un festín con 26 tantos para iniciar el último cuarto con el partido en el bolsillo, 35-59. Las avilesinas no se entregaron y al menos pudieron llevarse el parcial por 19-11 y maquillar el resultado, que deja en el aire la permanencia. El próximo sábado el Adba visita al Lima Horta de Barcelona, que tiene un triunfo más y podría verse involucrado, como el Tresa, aunque es el Segle XXI el que peor lo tiene.