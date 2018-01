BALONCESTO El Antuña Adba incorpora a la pívot americana de 25 años Ashley Ezeh Ashley Ezeh en su etapa en los Horsholm 79ers. / HKEXPRESS.NET Procedente del Ciudad de los Adelantados del grupo B de Liga 2, llega para suplir la baja de Isis Thorpe en la pintura SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 4 enero 2018, 00:18

El Inmobiliaria Víctor Antuña Adba ultimaba ayer al filo de la medianoche el fichaje de la pívot norteamericana con pasaporte nigeriano Ashley Ezeh, procedente del Ciudad de los Adelantados, conjunto tinerfeño del grupo B de Liga Femenina 2 con el que se encontraba jugando hasta el parón navideño el pasado mes de diciembre.

Ezeh, de 25 años, mide 1,85 metros y está viviendo su segunda temporada en la categoría, pues el pasado curso promedió 9,6 puntos y 5,1 rebotes con el Leganés. Natural de Texas, la americana desarrolló su trayectoria universitaria en la Texas State University. Dio el salto a Europa de la mano del Horsholm 79ers danés, para posteriormente enrolarse también el Olímpico de la primera división argentina.

Según los técnicos, se trata de «una jugadora no muy grande, pero con un gran poder intimidatorio capaz de defender a cincos grandes y de dominar el rebote en ambos tableros», algo en lo que no estaba siendo demasiado eficaz el Adba esta temporada.

Si no ocurre nada extraño, Ezeh llegará hoy a la ciudad y podrá entrenar junto al resto de sus compañeras, para poder ser de la partida el domingo, a partir de las 12.30 horas, en El Quirinal frente al Lima-Horta barcelonés. El director deportivo del conjunto avilesino, Amalio Álvarez, continúa peinando el mercado en busca de al menos un segundo refuerzo, aunque no será fácil porque «el mercado está caro y las jugadoras nos están pidiendo mucho», lamenta.

En cualquier caso, las plegarias de Juanjo García han sido atendidas y el preparador tinerfeño podrá contar para el domingo con una pívot con experiencia en la categoría, algo fundamental si el Adba quiere conseguir la permanencia en Liga 2 esta temporada y no complicarse las cosas en la segunda vuelta. Para el citado segundo refuerzo invernal que resta existen tres candidatas, aunque el club no ha querido facilitarlas para que no se entorpezcan las renovaciones. La oferta es muy amplia, pero la demanda también y en los últimos años los fichajes foráneos se han encarecido, a diferencia de hace tres o cuatro temporadas, cuando a los equipos les tocó vivir la cara más amarga de la crisis económica del país.