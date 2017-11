BALONCESTO El Antuña Adba tiene que ofrecer su mejor versión para superar al Ensino Joana Ferreira. / MARIETA Las avilesinas buscan su cuarta victoria ante un rival que baja su nivel en los partidos a domicilio N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 25 noviembre 2017, 01:07

La novena jornada en Liga Femenina 2 ofrece esta tarde (Pabellón Complejo Quirinal, 20 horas) un clásico de la categoría que medirá a Inmobiliaria Víctor Antuña Adba y Durán Maquinaria Ensino de Lugo. Un partido en el que las avilesinas buscarán su cuarta victoria ante un rival que ya suma cinco, aunque con una jornada más, la única por cierto que ha ganado a domicilio.

El equipo de Juanjo García, como se esperaba, no tuvo opciones hace siete días en su visita al líder Celta, que demostró su potencial (102 puntos) ante un Adba que no estuvo bien en su trabajo defensivo, aunque en su ataque los números no fueron nada malos con 72 puntos. «No defendimos bien ni nosotras ni ellas, y está claro que para ganar al Ensino tenemos que estar mucho más consistentes en nuestra defensa».

Juanjo García sabe que el Ensino, «si damos nuestra mejor versión en los 40 minutos como equipo» puede caer en Avilés como lo hizo en su día el Barça CBS, que es cuarto: «Lo vamos a competir», subraya el técnico, que tiene a todo su equipo en perfectas condiciones.

En Primera Nacional Femenina el Alecar recibe a las 20 horas en La Magdalena al Grupo Tirso, mientras La Biblioteca Innobasket visita al Arsán cántabro (20 horas) y el Zumosol Sanfer al Torrelavega (18.30). En la masculina, Arnáiz Avilés Sur-BVM 2012 (20.30, La Toba) y Codema-Atlética, mañana a las 18.15.