«El colchón nos da tranquilidad para trabajar en la segunda vuelta» Alberto Hevia. / JORGE PETEIRO El técnico destaca el carácter «competitivo» mostrado por el Tresa Basket Mar en la temporada de su debut en Liga Femenina 2 Alberto Hevia Entrenador del Ascensores Tresa Basket Mar VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:17

El Tresa Basket Mar disfruta del parón navideño con la tranquilidad del trabajo bien hecho en la primera mitad de la temporada. Con dos victorias de margen sobre el descenso, su técnico Alberto Hevia espera que el equipo mantenga la línea el próximo año.

-¿Qué balance hace del primer tramo de competición en la temporada del debut en la categoría?

-El resumen que se puede hacer es que estamos dentro de los márgenes del objetivo, que es estar fuera de los puestos de descenso. Tenemos cierto margen favorable, no cómodo, porque no nos podemos dormir, pero sí un colchón que nos da tranquilidad para trabajar en la segunda vuelta en la misma línea.

-¿Se imaginaba en verano que llegaría a diciembre con estos números?

-El trabajo iba encaminado en esa línea. En un principio queríamos ganarnos el respeto de la competición y ser competitivos en el mayor numero de partidos posibles para ir poco a poco sumando victorias. Lo hemos logrado con un juego vistoso, que está enganchando al público en La Tejerona, como vimos en el partido contra el Celta.

-Hubo algunos partidos que se escaparon en la recta final.

-Fueron tres y por cosas distintas más que por inexperiencia. Contra Añares no estábamos aún en nuestra plenitud física y llegamos muy justos al último cuarto. Contra el Barça, nos penalizó el tener que jugar sin Claudia y Deborah por faltas personales. El que sí que se nos escapó fue contra el líder, el Celta. No podemos celebrar la victoria cuando quedan seis segundos. Creo que nos dejamos llevar por la euforia, aunque visto fríamente, que un recién ascendido tenga contra las cuerdas al líder es de valorar.

-Su extensión en la cancha parece Claudia Calvelo.

-Claudia es una jugadora con experiencia a nivel de selección, ha jugado en el extranjero... Aúna mucho al equipo, aglutina todo. Es un referente nuestro en el juego. Tengo muy buena sintonía con ella, como con el resto, pero ella tiene una capacidad de liderazgo importante, se nota y eso se traslada a la cancha.

-Uno de los hitos de la temporada fue el MVP de la brasileña Sangalli por su partido contra el Joventut Les Corts.

-Sí, pero valoro más otra cosa que no se sabe. Isabella, en la semana previa a ese partido, se hizo un esguince de tobillo. No pudo apenas entrenar. Yo la veía y estaba seguro de que no llegaba a tiempo. El día del partido calentó y dijo que estaba al cien por cien. Valoro lo que hizo en el rebote tal como tenía el pie y, sobre todo, su grado de implicación. Demostró una enorme capacidad de sufrimiento y la felicité por eso, por su grado de identificación con el equipo.

-¿Se plantean la llegada de algún refuerzo de cara a la segunda vuelta?

-Se está trabajando. Si miramos objetivamente, los equipos que están en la situación de luchar por la permanencia se han reforzado. No nos podemos quedar al margen y es mejor actuar en previsión que no en urgencia. Se debe rastrear el mercado y ver qué opciones hay dentro de las limitaciones.

-¿En qué números sitúa la permanencia?

-No nos hemos puesto una cifra de victoria. Aunque suene a filosofía del Cholo Simeone, vamos a ir partido a partido, entreno a entreno y semana a semana. No me planteo nada más allá del partido contra Arxil para intentar sacarlo. Si conseguimos ocho victorias, fenomenal; si pueden ser más, también.