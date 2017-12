«El OCB se ha convertido en uno de los equipos de referencia de la categoría» Joaquín Prado, en un partido de esta temporada. / SARA MUNIOSGUREN «Me encantaría trabajar durante muchos años en Oviedo, aunque es algo que ahora sinceramente no me planteo»Joaquín Prado Entrenador del Chocolates Trapa Palencia HUGO VELASCO OVIEDO. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:19

Este domingo el Unión Financiera visita al que fue su verdugo la pasada campaña en las semifinales de los 'play-off' de ascenso a la ACB, el Chocolates Trapa Palencia. Un club que dirige desde este verano Joaquín Prado (Oviedo, 1976), uno de los cuatro asturianos dirigen equipos en la LEB Oro. El técnico se encontrará así con el equipo de su ciudad al que solo ha logrado vencer una vez.

-El partido de este domingo le resultará especial por medirse nuevamente al equipo de su ciudad.

-Siempre es especial jugar contra Oviedo, el equipo de tu ciudad, pero quizá la primera vez lo fue mucho más y, sobre todo, cuando juegas allí, teniendo a mucha gente querida en la grada. Ahora que ya he tenido la suerte de enfrentarme a ellos en seis ocasiones, tres de ellas en Pumarín, se vive con mayor normalidad, aunque siempre será un partido diferente.

-Es curioso que usted no tenga resultados positivos contra el OCB y a Carles Marco le pase lo mismo con el Palencia.

-Contra el OCB no he tenido la suerte de conseguir demasiadas victorias y, además, en algunos casos hemos hecho con el Lleida malos partidos en Pumarín. Al final hay un punto de casualidad en estas cuestiones, los equipos cambian con los años, y considero que tanto Palencia como Oviedo han tenido en las últimas temporadas muy buenas plantillas y no es fácil por tanto derrotarles.

-El comienzo de la temporada no está siendo como esperaban con una primera victoria que se resistió hasta la quinta jornada.

-Hemos tenido un comienzo de temporada muy difícil. De los once partidos siete han sido fuera de casa, y los tres primeros de Liga lejos de nuestra afición. Aún estamos intentado dar con la tecla para que el equipo adquiera una regularidad ofensiva y defensiva para competir mejor. Es un equipo nuevo del que solo se mantienen dos jugadores de la pasada campaña, además de haberse renovada el cuerpo técnico, y tener algún problema extradeportivo al no poder disfrutar de nuestro pabellón habitual.

-En ese proceso para encontrar el buen camino han incorporado recientemente a un viejo conocido de la afición ovetense, Andrés Miso.

-Hemos tenido muchos problemas en el juego exterior en este inicio de temporada. Nos ha costado mucho completar la posición de base. Jason Calliste no se ha adaptado ni a nuestra Liga ni al equipo. Además en las últimas semanas hemos sufrido bajas, jugadores lesionados y en las posiciones exteriores como Enric Garrido y Jordi Grimau, por lo que el club ha realizado un gran esfuerzo para incorporar a Andrés.

-¿Un triunfo ante su afición contra el Unión Financiera podría ser el espaldarazo que necesita el equipo?

-Cada victoria es un empujón, aunque no tanto por lograrlo ante el Oviedo. Para nosotros el encuentro del domingo es importantísimo, como supongo que también lo será para ellos. Somos conscientes de que jugamos contra un gran equipo que cuenta con jugadores de excelente nivel.

-Tras realizar la temporada pasada una gran campaña con el Navarra de la LEB Plata, recibió la oferta del Palencia. ¿Cree que fue una recompensa después de haber bajado un escalón de categoría?

-Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el Palencia. Al final, los clubes se interesan por los entrenadores por una trayectoria y no por donde estén o hayan estado en los últimos años. A mi como entrenador el último año en Navarra, independientemente de la categoría, es uno de los años que guardo con mejor cariño, hicimos un buen trabajo en la LEB Plata. Allí me sentí más entrenador que alguna temporada en categoría superior.

-¿Se ve en el futuro al frente del banquillo del Unión Financiera?

-Sinceramente no me lo planteo. Al final como entrenador no te paras a pensar lo que te gusta. No soy especialmente diferenciador de trabajar en la LEB Oro o en otra categoría, he disfrutado en la LEB Plata, disfrutaría entrenando equipos de cantera como he hecho hace años. Oviedo es mi casa, allí está mi familia y muchísimos amigos. Es la ciudad donde he vivido mis primeros 28 años de vida, y lógicamente me encantaría poder vivir durante años y trabajar en la ciudad, aunque es algo que sinceramente no me planteo.

-¿Qué opinión tiene de su homónimo en el banquillo?

-Tienen un excelente entrenador como es Carles Marco que lleva una trayectoria en el equipo intachable e inmejorable. En estos últimos dos años y medio el club ha dado un salto hacia arriba en cuanto pretensiones, seguramente también en exigencias, teniendo claro que tanto a nivel de plantilla como en rendimiento de su juego, el OCB se ha convertido en uno de los equipos referentes de la categoría, y en eso está claro que mucho mérito tendrán todos los estamentos del club: directiva, afición y por supuesto el entrenador.