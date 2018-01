Cuatro equipos pelean por las tres últimas plazas para la Copa del Rey

Cuatro equipos y solo tres plazas en liza. Unicaja, Baskonia, Iberostar Tenerife y UCAM Murcia son los protagonistas de la última batalla por la Copa del Rey, en un cierre de primera vuelta que promete ser apasionante.Cuatro conjuntos (Real Madrid, FC Barcelona Lassa, Valencia Basket y Montakit Fuenlabrada) sellaron en las primeras 16 jornadas su billete copero, logrando además ser cabezas de serie. Igualmente, el Gran Canaria, sexto clasificado, también tiene segura su presencia por su condición de anfitrión.

El Unicaja lo tiene hecho y salvo una rara carambola estarán en la fase final de Las Palmas. No lo tiene más el Baskonia. Ganando al Real Betis estará dentro seguro. En el caso de derrota, debe mantener su basket-average (+24) frente a Tenerife (+19) y UCAM Murcia (+19, aunque con un triunfo menos. No lo tienen más los tinerfeños que estarán en la Copa si logra la victoria en su duelo ante el Estudiantes. El único de los cuatro que no depende de sí mismo y que está obligado a ganar es el UCAM Murcia, que juega en Badalona. Eso sí, haciéndolo, estaría en la Copa con una derrota del Iberostar Tenerife.