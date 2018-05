BALONCESTO El Delgado Abogados logra el sueño del ascenso Los jugadores celebran el ascenso. / FRANCISCO GALLO El equipo se ha convertido en uno de los pocos que ha logrado alcanzar la categoría nacional en solo dos temporadas C. S. GIJÓN. Martes, 29 mayo 2018, 00:18

El Delgado Abogados-CNSO cerró la pasada semana una temporada de ensueño con la que hizo historia al convertirse en uno de los pocos conjuntos del baloncesto regional que logró el ascenso a Primera Nacional en dos años. Juanfran Arias, 'alma máter' del conjunto fabril, considera que el ascenso era «un objetivo muy ambicioso».» Lo hemos logrado y lo estamos disfrutando mucho», apunta. La próxima temporada competirán con los conjuntos de las grandes entidades deportivas asturianas, como el Grupo y Avilesina.

El Delgado Abogados-CNSO, que nació hace dos campañas como un proyecto al que no se le puso techo, ha tenido como claves el trabajo y su capacidad de aglutinar a deportistas con ambición y talento, que venían de jugar en categorías superiores.

El equipo fabril mostró una gran fortaleza durante la fase regular de la competición y se clasificó en segunda posición. Con este aval se presentó en 'final a cuatro', en la que el ascenso del Grupo a liga EVA le obligaba a vencer en el torneo final si quería alcanzar la Primera Nacional. «Salimos al campo con un poco más de presión», admite Arias.

El entusiasmo y las ganas de triunfo de los jugadores fabriles pudieron con todo y vencieron en los enfrentamientos por el ascenso, con los que cerró la campaña encadenando diez victorias de forma consecutiva.

El preparador del Delgado Abogados hace hincapié que la final fue «un poco atípica». «Tuvo muchos altibajos», reconoce. Los responsables del Delgado Abogados-CNSO siguen disfrutando de un merecido ascenso, aunque ya piensan el futuro de la formación. No habrá, de inicio, grandes cambios en el equipo ya que el nuevo proyecto pasa por apuntalar algunos puestos claves. Por ello, tratará de diseñar «un equipo competitivo para intentar mantener la categoría, jugar el 'play off' final y no estar en los cinco últimos de la clasificación», comenta Arias. La clave para alcanzar la permanencia para esta temporada volverá a pasar, de nuevo, por la implicación, el trabajo de jugadores y técnicos.