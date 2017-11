Un desacertado Zumosol Sanfer cae en Torrelavega

El Zumosol Sanfer, que sigue jugando en cuadro por las bajas, cayó derrotado a domicilio frente al DM Seguros Torrelavega (58-32). Un parcial de inicio de 7-0 favorable a las locales rompía muy pronto el partido y las chicas del Zumosol, muy fallonas de cara al aro, nunca lograron recortar la diferencia.

En el segundo período, las visitantes lograron igualar el ritmo de partido, pero no el marcador, que con doce puntos de diferencia para las cántabras se ponía muy cuesta arriba. Los tiros no entraban y esto desesperaba a las avilesinas, que además concedían canastas fáciles en defensa. Tras el paso por vestuarios, la intensidad defensiva del Zumosol Sanfer subió muchos puntos y se pudieron ver muy buenos minutos defensivos, pero no sería suficiente.