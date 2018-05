«Discrepo de mi entrenador. Creo que mereció pasar el Palencia» Fernando Villabella, presidente del OCB. / MARIO ROJAS «Estamos en el camino de que el baloncesto en Oviedo y en Asturias sea un auténtica bomba. Ese es nuestro gran objetivo» Fernando Villabella Presidente del Oviedo Club Baloncesto HUGO VELASCO OVIEDO. Jueves, 17 mayo 2018, 00:18

Aún con los ecos de una de las noches más tristes de la historia del Oviedo Club Baloncesto, su presidente, Fernando Villabella, hace balance para EL COMERCIO de la eliminatoria contra el Palencia y el futuro de la entidad.

-¿Tiene la sensación de que se escapó una buena oportunidad para el ascenso?

-Tengo la sensación de que esta temporada y la anterior tuvimos oportunidades para hacer algo más de lo que hicimos pero por diversos motivos no salieron bien. El año pasado ganamos la Copa Princesa que compensó la eliminación en las semifinales de los 'play off', pero tanto el año pasado como este fueron oportunidades perdidas. Este año los nombres del equipo hacían parecer que se podía hacer algo más, pero por alguna extraña razón no supimos competir ni en Palencia ni el martes ante nuestro público.

-Carles Marco dijo tras el quinto partido que el equipo mereció el pase de ronda, ¿opina lo mismo?

-Voy a discrepar en público de mi entrenador, creo que mereció pasar el Palencia. El martes jugaron muy bien, el domingo lo hicieron mejor que nosotros y el viernes a ellos les salió cara y a nosotros cruz. Es cierto que el arbitraje en el tercer partido fue el que ellos podían esperar, pero me queda la sensación de ver jugar al Palencia este martes y fueron mejores que nosotros.

-¿La clave de la eliminatoria estuvo en el tercer partido?

-Creo que sí, es que lo del fin de semana fue todo muy raro. El domingo estuvimos muy mal y aún así nos pusimos de manera sorprendente a un punto a falta de cuatro minutos con el Palencia muy cansado, no siendo capaces a arreglar aquello. Aunque la oportunidad fue más del viernes donde tuvimos una bola para ganar o empatar el partido.

-¿Comparte la opinión de su entrenador que considera que el club se merece más respeto por parte de los árbitros?

-No me parece que los árbitros pitasen mal los dos encuentros de Oviedo, lo hicieron regular tirando mal en el del viernes en Palencia, consintiendo al entrenador, a Urko Otegui y a Jordi Grimau, quién considero que les faltó incluso el respeto. Y en esa partida de ajedrez de presión al arbitraje la ganó el Palencia. El domingo el arbitraje fue correcto y en el del martes no creo que tuviera influencia.

-Tras los refuerzos invernales ¿se podría decir que se contaba con el mejor equipo desde que se milita en la LEB Oro?

-No sé si la palabra equipo es la adecuada, por nombres sí. Nos faltó estar más conjuntados, coger a los jugadores en su mejor momento, quizás uno de los fallos de no pasar esta eliminatoria fue no acertar en alguno de los fichajes de invierno, o que alguno de los mismos no salieron como esperábamos.

-Uno de los puntos positivos de lo visto en estas dos últimas semanas es como el baloncesto vuelve a cobrar protagonismo en la ciudad.

-Viendo el martes como estuvo Pumarín y Oviedo, donde incluso en los bares la gente pedía que pusieran el partido o, como a lo largo de la semana, los aficionados nos paraba por la calle a cualquiera que tuviéramos relación con el club para darnos ánimos y decirnos que encendíamos la mecha del baloncesto en la ciudad, con todo esto quedo satisfecho y en cierta manera me compensa la derrota. Estamos en el camino de que el baloncesto en Oviedo y en Asturias sea la bomba y ese es nuestro verdadero objetivo, antes incluso que el del ascenso a la ACB que, de llegar, sería un éxito.

-Y de nuevo volvió a hacerse evidente que Pumarín ya se quedó pequeño para toda esa afición.

-Es algo que se debe afrontar en serio y con prontitud, ya que con el paso del tiempo deberíamos tener un destino claro de hacia donde tiene que ir la instalación del OCB.

-Aunque aún es pronto desde el club comenzarán en breve a negociar las renovaciones de jugadores de la plantilla actual.

-Al igual que todos los años me quedaría con siete u ocho jugadores, y al cabo de quince días ya serían seis porque tienen ofertas de otros equipos. Me encantaría que Óliver Arteaga siguiera, que Fabio Santana siguiera, al igual que muchos otros, pero uno se hace mayor adquiriendo experiencia, y vas viendo lo complicado que son estas cosas.

-¿Estará Carles Marco una cuarto temporada al frente del equipo?.

-Ese es un debate interno que no está cerrado. Carles estos tres años lo ha hecho magníficamente y no hay un pero que ponerle a su labor. Es cierto que los ciclos se acaban y que puede tener aspiraciones a equipos mejores y con más caché, ya a mitad de temporada tuvo opciones de irse a un conjunto de ACB. Es un hombre que se ganó su prestigio y pueda querer volar, por lo que debemos estar preparados para todo.