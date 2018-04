LEB ORO «Tenemos muchas ganas de que lleguen los 'play off'» Fabio Santana, en el encuentro ante el Lleida. / HUGO ÁLVAREZ El base Fabio Santana confía en que el Unión Financiera alcance su mejor nivel en la fase más importante de la temporada HUGO VELASCO OVIEDO. Jueves, 5 abril 2018, 00:18

En su quinta temporada en la LEB Oro, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo ya se aseguró su cuarta presencia en los 'play off' de ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional, un logro que podrá hacerse mayor este fin de semana si el equipo supera al filial del Barcelona Lassa (sábado, Pumarín, 18.30 horas) y el Castelló pierde en su visita al Prat del mierense Arturo Álvarez. Todo ello otorgaría a los ovetenses el factor cancha en la primera ronda de las eliminatorias y permitiría a los hombres de Carles Marco iniciar la serie con dos partidos ante su afición.

La cercanía de esas eliminatorias -falta un mes para el inicio de las mismas-, llena de motivación a una plantilla ovetense en la que Fabio Santa es uno de los referentes sobre el parqué. Sobre todo desde la lesión de Fran Cárdenas, que obligó al base canario a tomar las riendas del equipo. «Estamos luchando por tener el factor cancha a favor y estar a tope en estos últimos cuatro partidos de temporada regular», señala el canario, quien confía que el equipo alcance su mejor nivel para la fase más importante de la temporada. «Tenemos todos muchas ganas de que llegue ese momento y poder disputar la mayor parte de encuentros en Oviedo», añade.

Antes de afrontar los 'play off', el Unión Financiera deberá disputar los cuatro partidos que faltan de la fase regular, dos de los cuales serán ante su afición en Pumarín y ante conjuntos de la zona baja de la clasificación. Este hecho, para Santana, no debe ser sinónimo de relajación. «Pueden parecen más sencillos de lo normal ya que son dos rivales que están en la parte baja de la tabla, pero en esta Liga nunca se sabe», advierte. «Tendremos que estar muy concentrados para no relajarnos y seguir sacando resultados positivos delante de nuestra afición», recuerda el canario, quien en su segunda temporada en Oviedo promedia 7,5 puntos y 4,1 asistencias en los treinta partidos que disputó.

El primero de esos rivales es el filial blaugrana, un conjunto al que Fabio califica como peligroso. «Es un equipo muy joven en el que todos quieren destacar para ganarse una plaza en el primer equipo», apunta el base en referencia a la plantilla dirigida por Alfred Julbe, que necesita de victorias para lograr la permanencia.