BALONCESTO «Estoy muy identificado con el club y la idea era continuar» Juanjo García con Edu López tras firmar el contrato. / PATRICIA BREGÓN Juanjo García oficializó con la firma del contrato su renovación como entrenador del Víctor Antuña Adba NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 7 julio 2018, 01:12

La directiva de la Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés oficializó ayer lo que ya estaba acordado y adelantado por este periódico al final de la pasada campaña: Juanjo García seguirá al frente del Inmobiliaria Víctor Antuña en su nuevo proyecto, el segundo consecutivo del joven técnico tinerfeño.

La firma del contrato de renovación se escenificó ayer en la oficina del patrocinador principal del equipo, con el director deportivo Edu López haciendo las veces con Juanjo, al que el club consideraba renovado de forma verbal un día después de terminar la temporada: «Me lo ofrecieron incluso antes de jugar el último partido y no dudé en aceptar porque me encuentro muy identificado con este club y adaptado a la ciudad. No me he planteado otras opciones porque tampoco quería moverme de aquí porque además el proyecto que estamos preparando es ilusionante».

Juanjo García no quiso poner nota su trabajo del primer año, pero recordó que «salvamos la categoría en la cancha con mucho sufrimiento pero salvando muchos obstáculos y una plantilla que llegó a ser de seis jugadoras senior más la junior Sara Fraile, que ha sido un descubrimiento. Se lesionó Andrea Malanda, en diciembre nos quedamos sin americanas y tuvimos que fichar otras dos sobre la marcha. Pese a todo conseguimos el objetivo y yo le doy todo el mérito a las jugadoras, mi nota son otros los que deben ponerla».

La directiva valora el trabajo del entrenador, que según Edu López «es un técnico joven, muy preparado y queríamos que continuara con nosotros porque estamos seguros de que vamos a mejorar. El objetivo pasa por la permanencia, pero sin sufrir para poder elevar nuestras miras».

El proyecto deportivo tiene la base formada con tres jugadoras incorporadas del mercado de fichajes, la alero Ana Oraá y la pívot Carolina Ramos, del Universidad de Oviedo, y la base-escolta Alicia Villegas. Se cuenta con la renovación de Sara Fernández 'Piki', aún sin dar respuesta a la oferta, y Andrea Malanda, cuando se recupere a partir de septiembre u octubre. Sara Fraile es jugadora de la primera plantilla a todos los efectos y otras dos junior formarán parte de la misma de forma continua. Una pívot y una alero anotadora con los dos refuerzos que faltan para completar un equipo que tendrá diez jugadoras según el plan de los técnicos.