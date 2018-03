Juanjo García espera contar con Moore para la final ante el Arxil Sierra es la preocupación de Juanjo García. / MARIETA La alero norteamericana tiene esguince de tobillo y estará toda la semana entre algodones con el objetivo de recuperarla NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 14 marzo 2018, 00:18

La jugadora norteamericana Sierra Moore es la gran preocupación del Víctor Antuña Adba de cara al partido del sábado (20 horas, Quirinal) ante el Arxil de Pontevedra, la primera de cuatro finales para el equipo avilesino en su lucha por la permanencia. Sierra se lesionó el sábado pasado en el partido que Adba disputó en Lugo y tras las pruebas realizadas el diagnóstico es esguince de tobillo, el izquierdo, de grado dos, es decir, medio.

La necesidad de contar con la americana el sábado obliga tenerla entre algodones, con tratamiento de fisioterapia y nada de cancha, al menos hasta el viernes. «El objetivo es tenerla en condiciones, aunque no será al cien por ciento. Vamos a ver la evolución y esperamos que pueda ayudar al equipo». Juanjo García pone velas para que Sierra llegue al partido y que también que la rodilla de Ashley Ezeh no vaya a peor y se quede en las molestias con las que está jugando la nigeriana desde hace un mes. También en su caso hay que tener medida en los entrenamientos para no castigar su menisco.

Sufrida permanencia

La competición regular en Liga Femenina 2 está en su recta final con cuatro jornadas en las que solo está por decidir el campeón, ya que los cuatro de 'play off' son definitivos ya, Celta, Hijolusa, Ibaizabal y Ensino, mientras el descenso tiene un puesto por determinar con el Universidad de Oviedo sin opciones.

El Adba es penúltimo con un partido ganado menos, seis, que Tresa Gijón y Segle XXI. Las avilesinas juegan contra Arxil, visitan al Hijolusa, reciben al Añares y cierran en Barcelona ante Lima, que con ocho triunfos aún se puede complicar. Segle se mide Les Corts, Oviedo, Celta y Ensino; Tresa a Oviedo, Celta, Ensino y Arxil; y Lima a Añares, Les Corts, Ibaizabal y Adba.

Al margen de lo que ayuden otros rivales directos si se atascan, Antuña Adba tiene que ganar un partido más que el Segle XXI, al que superan en caso de empate final a puntos por el coeficiente.