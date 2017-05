Llull, MVP de la Liga Endesa: «Soy muy feliz en el Madrid»

Sergio Llull, base menorquín del Real Madrid, ha recibido este martes en la capital de España el trofeo MVP Movistar al jugador más valioso de la Liga Endesa de la temporada 2016-2017 al sumar el máximo de puntos posible en una votación realizada entre jugadores, entrenadores, aficionados y medios de comunicación.

El base madridista, que alcanzó los 100 puntos, superó en la votación al escolta Edwin Jackson (Movistar Estudiantes), que quedó segundo con 45. El quinteto ideal de la temporada lo completan Adam Hanga (Baskonia), Bojan Dubljevic (Valencia Basket Club) y Giorgi Shermadini (MoraBanc Andorra).

Sergio Llull es el octavo jugador del Real Madrid que obtiene este galardón, tras los conseguidos por Arvydas Sabonis (1994 y 1995), Dejan Bodiroga (1998), Tanoka Beard (1999), Felipe Reyes (2009 y 2015) y Nikola Mirotic (2013).

Con este galardón, Sergio Llull toma el relevo de Ioannis Bourousis, del Laboral Kutxa Baskonia, que logró el premio la pasada temporada.

Llull declaró que la posibilidad de ir a la NBA es "muy tentadora", pero aclaró que se siente "muy feliz" y espera estar "muchos años" en el conjunto blanco.

"El año pasado renové, soy muy feliz en el Real Madrid y aquí es donde quiero estar. Quiero competir por ganar muchos títulos y espero seguir muchos años", dijo Llull, que de momento cierra la puerta a la NBA.

"No me pica el gusanillo. No fue una decisión fácil cuando decidí quedarme porque la NBA es muy tentadora, pero estar en un club como el Real Madrid, en el que notas el cariño, me gusta. Aquí es donde quiero estar, donde soy feliz y espero estar muchos años", confesó.

El jugador madridista lamentó la derrota de su equipo frente al Fenerbahce en las semifinales de la Final Four la pasada semana, que impidieron al conjunto blanco pelear por la Euroliga.

"Ahora estamos mejor, pero ha sido una semana complicada. Cuando tienes el objetivo de la Euroliga, la exigencia es máxima y cuando no cumples te quedas tocado, pero ahora hay que limpiar la mente porque empieza el playoff por la Liga y hay que revalidar el titulo", apuntó.