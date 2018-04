Marco: «No me gustó nada el equipo» Domingo, 8 abril 2018, 00:46

A la finalización del partido, Carles Marco se mostró muy crítico con sus jugadores. «Estoy contento por el resultado y la victoria, pero no con las sensaciones», señaló el técnico, quien añadió que «no estoy nada contento de como hemos estado, no me ha gustado nada el equipo».

El míster ovetense confiaba en que la visita del filial del Barcelona permitiese a sus jugadores seguir con la progresión y mejorar tanto en ataque como en defensa, pero en cambio se volvieron a repetir las mismas sensaciones de las últimas jornadas. «Estamos jugando mal desde hace bastantes semanas, sobre todo en ataque», apuntó un Carles Marco que considera que hay muchas cosas a mejorar, también en defensa: «Necesitamos más responsabilidad individual».

Una de las cosas que esperanzan a Marco de cara al futuro es la vuelta de Óliver Arteaga: «Espero que la semana que viene se incorpore definitivamente y los médicos le den el alta para que viaje a Mallorca con el equipo».