Marta Suárez brilla con la Selección Española Sub 16 en Francia

Marta Suárez, perteneciente a la plantilla del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, culminó su participación con la Selección Española Sub 16 de baloncesto en el Torneo de Poinçonnet, en Francia, con una gran actuación, en un cuadrangular en el las hispanas se proclamaron vencedoras. La ovetense participó en los tres encuentros con buenos números.

En el primer choque, ante la República Checa, la jugadora asturiana logró 14 puntos y 6 rebotes, lo que le llevó a ser la máxima anotadora del choque. En el segundo partido, Marta Suárez anotó 5 puntos y capturó 4 rebotes ante Polonia, mientras que en el tercer duelo, frente a la selección organizadora, Francia, la asturiana consiguió dos puntos y tres rebotes. La asturiana, de 1,84 metros, se desenvuelve como ala-pívot. Forma parte del equipo cadete del Unión Financiera Baloncesto Oviedo y también participa en el equipo júnior, mientras que es asidua a los entrenamientos del equipo de Liga Femenina 2 del Universidad.

El Torneo de Poinçonnet no ha sido su primera convocatoria con las categorías inferiores, ya que jugó con las selecciones Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 15.