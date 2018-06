«Mis minutos dependerán de cómo entrene cada día»

Sara Fraile firmó ayer su renovación como jugadora del Inmobiliaria Víctor Antuña Adba en las oficinas del principal patrocinador del club junto al propio Víctor Antuña, vicepresidente, y al director deportivo del primer equipo, Edu López. Pese a no haber cumplido todavía los 17 años de edad, la base fue muy importante la pasada temporada para Juanjo García, por lo que su continuidad era una de las prioridades del club.

«Estoy muy contenta con la renovación. Con ganas ya de empezar la nueva temporada y conseguir el objetivo de la permanencia de nuevo», explicaba ayer la tercera jugadora confirmada por el club para el próximo curso, tras los fichajes de Ana Oraá (Universidad de Oviedo) y Alicia Villegas (Durán Maquinaria Ensino).

Fraile reconocía que «todavía no he hablado con Juanjo, hablaremos cuando se empiece a acercar la Liga, pero pienso que mis minutos de juego dependerán de cómo trabaje en los entrenamientos y cómo vaya jugando cada partido», sostiene la joven base, que en principio tendrá más competencia que la temporada pasada. En ese sentido, Edu López ya ha explicado que para esta temporada intentará que Juanjo García pueda disponer de en torno a diez jugadoras para el primer equipo.

Mientras en Avilés las aguas bajan tranquilas y la dirección deportiva del club prepara la plantilla del próximo año, en Gijón el futuro del Basket Mar no está nada claro, con opciones incluso de que se produzca una renuncia a la plaza del equipo en Liga Femenina 2.

Dudas en el Basket Mar

El club gijonés está a punto de acometer la renovación de su junta directiva, aunque antes espera dejar solucionado el futuro del primer equipo. El principal escollo para garantizar su continuidad pasa por lograr apoyos económicos. En ese sentido, desde la entidad rojilla lamentan no haber recibido aún el importe de la subvención del Ayuntamiento de la temporada recién terminada. La intención del Basket Mar, en cualquier caso, es apurar sus opciones para competir la próxima temporada en Liga Femenina 2.

Por su parte, el Círculo Gijón prepara la documentación que presentará a la Federación Española en busca de una de las plazas vacantes que dejará en LEB Plata la nueva reestructuración de la categoría.

Tras el varapalo de la 'final four' de ascenso a Liga EBA, al Círculo Gijón se le abrió una nueva puerta para dar continuidad a su proyecto durante la reciente asamblea de la Federación Española. La LEB Plata ha pasado de 16 a 24 equipos, divididos en dos confederaciones, por lo que existen ocho plazas que se adjudicarán entre quienes presenten sus candidaturas.

«Nosotros la vamos a solicitar. En principio cumplimos los requisitos de proyecto deportivo y económico, y también los criterios de territorialidad por ciudad, tradición y pabellón», explica Nacho Galán, máximo responsable del club gijonés.