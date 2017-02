El partidazo de Ibaka no evita la derrota de los Magic

El gran partido de Serge Ibaka no bastó para que los Magic de Orlando derrotaran a los Rockets (128-104). El ala-pívot hispano congoleño surgió como la primera opción ofensiva de los Magic al conseguir 28 puntos, se quedó a uno de empatar la mejor marca de la temporada, y encabezó una lista de cinco jugadores, incluidos cuatro titulares, que tuvieron números de dos dígitos.

Ibaka jugó 41 minutos, el que más del equipo, y anotó 13 de 20 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y no fue a la línea de personal. El jugador internacional español también puso un tapón, perdió dos balones y cometió dos faltas personales. "He sido el máximo encestador, pero si el equipo no gana, no significa nada", declaró Ibaka al concluir el partido. "Tenemos que seguir trabajando porque hay un buen equipo y debemos buscar que lleguen de nuevo los resultados positivos".

Pero el mejor del partido fue el escolta James Harden, que logró un 'doble-doble' de 25 puntos, 13 asistencias y seis rebotes. Harden, que anotó 3 triples de 10 intentos, encabezó una lista de siete jugadores, incluidos cuatro titulares, de los Rockets que tuvieron números de dos dígitos y barrieron 2-0 la serie esta temporada ante los Magic, a los que han ganado ocho de los últimos 10 partidos disputados.

El alero de origen dominicano Trevor Ariza llegó a los 20 tantos al anotar 4 de 9 triples, y capturó siete rebote que lo dejaron como el segundo mejor encestador de los Rockets (38-17), que ganaron el segundo partido consecutivo, y se consolidan en el segundo puesto de la División Suroeste a tres juegos de los Spurs de San Antonio (39-12), que tuvieron jornada de descanso.

Mientras que el escolta reserva Eric Gordon volvió a ser también el sexto hombre de los Rockets al aportar 18 puntos con 4 de 8 triples.

El pívot suizo Clint Capela mostró un juego completo tanto en ataque como en defensa y su aportación de 17 (7-9, 0-0, 3-8), nueve rebotes, incluidos siete bajo la canasta de los Rockets, le permitieron ser el mejor del equipo dentro de la pintura.

Otro hombre alto de los Rockets, el pívot reserva brasileño, Nené Hilario, también brilló con un juego consistente a ambos lados de la campo y logró 13 puntos, además de capturar tres rebote -todos defensivos-, en los 18 minutos que disputó, en los que también recuperó un balón, perdió otro y cometió dos faltas personales.

Rockets volvieron a definir con su juego exterior al anotar 16 de 38 intentos para un 42 por ciento de acierto con el que rompieron a la defensa de los Magic, que desde fuera del perímetro anotaron sólo 6 de 25 intentos.

El equipo de Houston, que consiguió 120 puntos o más en dos partidos consecutivos y 20 en lo que va de temporada, también tuvo un buen control del balón al perder sólo 11.

Desde que establecieron la peor marca de la temporada con 25 perdidas de balón ante los Sixers de Filadelfia el pasado 27 de enero, los Rockets han tenido promedios de 12,2 en los últimos cinco partidos disputados.

El escolta-alero francés Evan Fournier logró 21 puntos, y el pívot suizo montenegrino Nikola Vucevic logró doble-doble de 14 tantos y 19 rebotes para el equipo de Orlando.

Los reservas, el alero croata Mario Hezonja y el pívot congoleño Bismack Biyombo, aportaron siete y cuatro puntos, respectivamente para los Magic (20-34), que sufrieron la segunda derrota consecutiva, la séptima en los últimos 10 partidos disputados.