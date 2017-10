Cruce de declaraciones James Harden: «McHale es un payaso» James Harden. / Scott Halleran / Afp El escolta de los Houston Rockets respondió a su exentrenador tras decir que no era un líder EFE Domingo, 8 octubre 2017, 17:17

La guerra dialéctica y de cuentas pendientes entre el escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden, y el exentrenador del equipo tejano, Kevin McHale, alcanzó el nivel del insulto personal.

Tras conocer que McHale, como nuevo analista de televisión en la cadena NBA TV, dijo que él no era «un líder» dentro de los Rockets, porque no tenía capacidad para ostentar esa responsabilidad, Harden le respondió con dureza y lo catalogó de «payaso». Además, el jugador señaló que la forma en la que extécnico se refirió sobre él reflejaba el tipo de persona que era.

«Honestamente, lo mejor que lo define es lo de payaso», declaró el jugador, que disputó las finales de la NBA en 2012, al concluir el entrenamiento del sábado con los Rockets en el Toyota Center. «Hice todo lo que me pidió que realizase en el campo. Estoy tratando de liderar este equipo todos los días desde que puse un pie aquí en Houston», añadió.

Todo lo contrario de lo que expresó McHale, que alabó la clase y el talento de Harden como jugador completo, pero al que le faltaba la capacidad de liderar al resto de los jugadores.

«Sería bueno recordar que McHale como técnico nunca me enseñó nada válido que me permitiese ser un líder», dijo el escolta formado en la Universidad de Arizona State. «La organización, mis entrenadores, pueden preguntarle a cualquiera de esos tipos cómo he trabajado muy duro cada día para mejorar, obviamente como un jugador de baloncesto, pero para ser un líder también», subrayó Harden.

Por su parte, McHale, despedido en noviembre de 2015 tras once partidos de Temporada Regular, alabó el fichaje de Chris Paul, quien, para él, sí cuenta con las cualidades de ser un gran líder. Sobre los elogios a su nuevo compañero sí estuvo de acuerdo Harden, que cree que le ayudará a ser mejor jugador, y viceversa.

El actual entrenador de la franquicia tejana y Entrenador del Año el pasado curso, Mike D'Antoni, no quiso entrar en la polémica y se limitó a decir la experiencia que él ha vivido desde que llegó a los Rockets: «Todo lo que puedo hacer es hablar de mi experiencia, y ha sido increíblemente grande».