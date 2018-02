NBA Mala noche de los Gasol Marc Gasol protege el balón ante Andre Drummond (Pistons). / AFP Blake Griffin se estrena a lo grande con los Pistons para aguar la noche a los Grizzlies y Pau se estrella contra la bestia Harden y sus Rockets AGENCIAS Viernes, 2 febrero 2018, 08:15

Jornada negra para los españoles en la NBA. El pívot español Marc Gasol anotó 19 puntos y 14 rebotes que no evitaron que los Grizzlies de Memphis perdieran 104-102 ante los Pistons de Detroit.

Blake Griffin, que el pasado lunes fue traspasado por Los Angeles Clippers, jugó su primer partido con los Pistons y se convirtió en el líder con un doble-doble de 24 puntos, 10 rebotes, cinco asistencias y dos tapones en los 35 minutos que disputó como titular.

El jugador de Sant Boi disputó 33 minutos en los que anotó 6 de 21 tiros de campo, incluido 1 de 8 triples, y estuvo perfecto 6-6 desde la línea de personal, además de repartir dos asistencias, poner un tapón y perder un balón.

Pobre actuación de Pau Gasol

El escolta James Harden, dos noches después de haber establecido la mejor marca de la NBA de 60 puntos con un triple doble, aportó otro doble-doble de 28 tantos y 11 asistencias, que permitieron a los Rockets de Houston vencer a domicilio por 91-102 a los Spurs de San Antonio.

Pau Gasol esta vez no pudo ser factor ganador al no ser opción en ataque, ya que anotó apenas seis tantos. El jugador de Sant Boi hizo solo un tiro de campo, intento de triple que falló, y acertó 6-6 desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes -defensivos-, dio una asistencia, recuperó dos, perdió cuatro, puso dos tapones y no cometió personales.

Derrota de los Raptors

El escolta Bradley Beal anotó 27 tantos en el cuarto periodo de los 29 que aportó al concluir el partido y los Wizards de Washington ganaron por 122-119 a los Raptors de Toronto.

Por su parte, el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka acabó como tercer máximo encestador de los Raptors al anotar 16 puntos en los 35 minutos que disputó.

Ibaka encestó 7 de 11 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, y acertó 1-1 desde la línea de personal, además de capturar tres rebotes, dio una asistencia, perdió dos balones y cometió tres faltas personales.

Los Thunder caen en el último segundo

El escolta Gary Harris a faltaba 1.4 segundos para que sonase la bocina del final del partido anotó el triple que rompió el empate en el marcador y permitió a los Nuggets de Denver vencer por 127-124 a los Thunder de Oklahoma City, en el duelo de equipos de la División Noroeste.

El ala-pívot español Juancho Hernangómez siguió sin tener minutos con los Nuggets por decisión del entrenador del equipo de Denver, Michael Malone.

Por otro lado, Álex Abrines, que salió como reserva de los Thunder, aportó 13 puntos en los 29 minutos que disputó y en los que anotó 4 de 7 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 3 de 4 desde la línea de personal.