Rubio sella el triunfo de los Jazz Ricky Rubio, llevando el balón. / Reuters El triple-doble de Marc Gasol no logra salvar a los Grizzlies EFE Toronto Sábado, 27 enero 2018, 12:03

El pívot Marc Gasol brilló de manera especial al conseguir un triple-doble que al final no pudo impedir la derrota que sufrieron de nuevo los Grizzlies de Memphis, pero acabó la jornada de la NBA como el jugador más destacado. El mediano de los hermanos Gasol aportó 13 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, pero como equipo los Grizzlies no pudieron superar el mejor rendimiento de Los Angeles Clippers que de visitantes los vencieron por 100-109. Gasol jugó 37 minutos, el que más tiempo estuvo en la pista por parte de los Grizzlies, y no tuvo su mejor inspiración encestadora en los tiros de campo al anotar 5 de 14 tiros de campo, incluidos 2 de 7 triples, y 1-1 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi sí tuvo presencia bajo el aro de los Grizzlies al capturar 11 de los 12 rebotes, que aportó, además de poner cinco tapones, perdió dos balones y cometió tres personales. Gasol también encontró al compañero mejor colocado a la hora de tirar a canasta para darle el pase que asegurase los puntos, aunque les faltaron los decisivos en la recta final.

Los que sí consiguieron los Jazz de Utah, que con el base Ricky Rubio, que aportó 14 tantos, derrotaron a domicilio 93-97 a los Raptors de Toronto del ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka. Rubio disputó 31 minutos de titular y encestó 5 de 11 tiros de campo, con 2 de 3 triples, y perfecto 2-2 desde la línea de personal. El jugador de El Masnou también capturó seis rebotes, repartió seis asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y recibió dos faltas personales.

Su aportación fue más productiva a la hora del triunfo que el doble-doble que logró Ibaka en los 30 minutos que estuvo en la pista del Air Canada Centre. Ibaka aportó 10 puntos tras anotar 4 de 10 tiros a canasta, con un triple de cinco intentos, y 1 de 2 lanzamientos de personal, mientras que nueve de los rebotes fueron defensivos, puso un tapón, perdió un balón y cometió tres faltas personales.

El ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic volvió a ser el sexto jugador de los Bulls de Chicago al aportar 18 puntos, pero no pudo evitar otra derrota más del equipo, que en el United Center perdieron 103-108 ante Los Angeles Lakers. Mirotic disputó 24 minutos en los que anotó 5 de 13 tiros de campo, incluidos 4 de 9 triples, y estuvo perfecto con los lanzamientos de personal (4-4). El exjugador del Real Madrid cumplió con cuatro rebotes, tres asistencias, puso dos tapones, perdió un balón y los árbitros le señalaron una falta personal.

El veterano pívot Pau Gasol también tuvo números de dos dígitos al anotar 11 puntos, pero al igual que le sucedió a su excompañero Mirotic -ambos estuvieron con los Bulls- no tuvo su mejor inspiración encestadora que al final le pasó factura a todo el equipo al perder con claridad de locales (78-97) ante los Sixers de Filadelfia. El mayor de los hermanos Gasol, que nunca pudo con el joven pívot camerunés Joel Embiid, anotó 3 de 9 tiros de campo, falló el único intento de triple que hizo, y maquilló su aportación ofensiva al encestar 5 de 6 lanzamientos desde la línea de personal. El pívot titular de los Spurs jugó apenas 18 minutos y estuvo discreto en el juego interior al capturar cuatro rebotes defensivos y cometió una falta personal.

Otro pívot español, el joven Willy Hernangómez sí disfrutó del triunfo de su equipo de los Knicks de Nueva York que vencieron a domicilio 85-107 a los Suns de Phoenix, pero apenas jugó cuatro minutos como reserva y se fue sin producción, al fallar el único tiro que hizo a canasta.

También participó de la victoria el veterano base José Manuel Calderón con su equipo de los Cavaliers de Cleveland que se impusieron de locales 115-108 a los Pacers de Indiana, pero esta vez tuvo que ver todo el partido desde el banquillo, al no recibir ningún minuto por parte del entrenador Tyronn Lue. La vuelta del base Derrick Rose ha convertido a Calderón en el tercer base de la rotación del equipo, que sacó de titular a Isaiah Thomas.