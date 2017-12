El sol palentino ciega al Unión Financiera El jugador del Unión Financiera Belemene trata de taponar el lanzamiento de Otegui. / C. TRAPA PALENCIA En un encuentro gris de todo el equipo, el Palencia del ovetense Joaquín Prado supo aprovechar su veteranía para decantar el duelo Los ovetenses acumulan la quinta derrota consecutiva en el Pabellón Padre Adolfo Nicolás PALENCIA. Lunes, 4 diciembre 2017, 00:36

La buena racha del Unión Financiera Baloncesto Oviedo se volvió a encontrar una vez más con la maldición de sus visitas a tierras palentinas, donde sufrió la quinta derrota de la temporada al caer por 73-62 ante el Chocolates Trapa Palencia.

Los jugadores de Carles Marco, que buscaban cerrar su semana de tres partidos con un pleno de triunfos, mantuvieron las aspiraciones en alto hasta la recta final del penúltimo cuarto, cuando Óliver Arteaga, de nuevo el mejor del equipo, puso a los suyos al frente del electrónico (49-50) desde la línea del tiro libre.

Esa posición volvió a ser fatídica para el cuadro ovetense, que firmó un 39 por ciento de acierto desde la línea de 4,60 metros, una circunstancia que resultó fundamental en la segunda mitad, en la que sólo anotaron dos de sus doce lanzamientos. En defensa de los jugadores de Carles Marco, el sol que hizo acto de presencia en los últimos veinte minutos deslumbraba a los ovetenses a la hora de lanzar a canasta al darles de pleno en la cara.

Hasta esa recta final, el cuadro carbayón mantuvo una lucha de tú a tú con los hombres de Joaquín Prado, en la que, después de un inicio dominante de los ovetenses con un buen arranque de Arturo Fernández, quien anotó los primeros seis puntos del equipo con sendos triples que sirvieron para doblegar a los palentinos en el electrónico (5-10) a los cuatro minutos del partido, llegó la reacción local.

Con Jordi Grimau como líder de los locales sobre la pista, un parcial de 7-0 le dio la vuelta al marcador para mantener a partir de ese momento una tónica de igualdad, aunque con el Palencia siempre por delante, pero sin que su ventaja se fuera por encima de los ocho puntos, renta máxima hasta la debacle carbayona del último cuarto.

Sin un juego interior tan brillante como en anteriores ocasiones, a pesar de los esfuerzos de Arteaga, el Unión Financiera se mantuvo vivo gracias a sus puntos desde el perímetro. Tanto al descanso como al final del partido, los de Carles Marco llegaron con el mismo número de canastas anotadas tanto de dos puntos como de tres.

La aparición de Urko Otegui

Después de la reanudación, a la que se llegó con el 39-37 en el marcador y a parte del mencionado sol que deslumbraba a los ovetenses, uno de los puntos determinantes del partido fue la aparición de Urko Otegui. El veterano pívot guipuzcoano, que hasta ese momento sólo llevaba un punto, comenzó su recital de juego para ser el mejor aliado de Grimau, MVP del partido con 26 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia.

Otegui libró una lucha sobre la pintura que le permitió aportar ochos puntos más en los dos últimos parciales, además de hacerse con cinco rebotes, los que le convirtieron a sus 36 años en el máximo reboteador histórico de la LEB Oro al alcanzar la cifra de 2.400 rebotes, uno más que Richi Guillén.

El último cuarto no tuvo nada de historia ya que, mientras que el Palencia iba en clara progresión ascendente, Carles Marco no daba con la tecla para meter de nuevo en el partido a sus jugadores. Drew Maynard, después de una buena primera mitad, se estancaba con tres puntos en la segunda, y Mouhamed Barro y Romaric Belemene no podían superar la defensa interior, lo que hizo que el equipo entrase en desesperación. Muestra de ello fue una doble falta antideportiva de Fran Cárdenas y Davis Geks en una tangana con Grimau a 1.55 para el final cuando iban nueve puntos abajo.

El Unión Financiera se medirá el domingo en Pumarín, desde las 18.30 horas, a otro de los conjuntos fuertes de la LEB Oro, el ICL Manresa, en el que milita un viejo conocido de la afición carbayona: el alero abulense Álvaro Muñoz.