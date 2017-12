LEB ORO Pumarín llama a filas para la segunda vuelta El jugador del Unión Financiera Fabio Santana. / OCB El Unión Financiera abre la campaña de abonados para los últimos siete partidos con ochenta asientos disponibles D. BUSTO OVIEDO. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:27

El Unión Financiera llama a filas a su afición para la segunda vuelta de la liga regular. El club ovetense ofrecerá, a partir del próximo martes, ochenta nuevos abonos para los partidos que los azules disputen en Pumarín. Los precios para adultos, según la zona, oscilarán entre los 49 y los 85 euros.

Los siete partidos que el Unión Financiera disputará en la segunda vuelta serán ante el Clavijo (13 de enero), el Leyma Coruña (17 de febrero), el Valladolid (17 de febrero), el Lleida (3 de marzo), el Palencia (24 de marzo), el Barcelona Lassa (7 de abril) y el Huesca (20 de abril).

La campaña de abonados se realizará íntegramente en la tienda del club, en la calle Palmira Villa, 5 de Oviedo. El horario será de lunes a jueves de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas, y los viernes de 10.30 a 13.30 horas, aunque como excepción la tienda permanecerá abierta el próximo viernes de 17 a 20 horas.

Para la categoría joven, de 19 a 22 años, los precios, según la zona, estarán comprendidos entre los 65 y los 38 euros. Para júnior, de 13 a 18 años, los precios serán de 28 a 57 euros; y para infantil, hasta doce años, serán de 20 a 43 años. El precio de los abonos tendrán un descuento del 10% para aquellas personas que estén jubiladas, en situación de desempleo o tengan alguna discapacidad. El Unión Financiera también anunció que se hará un 10% de descuento sobre el precio final de cada abono cuando tres o más miembros de una misma familia se saquen el abono, siempre y cuando sean madres, padres e hijos.

Finalmente, para el próximo encuentro en Pumarín, el 7 de enero, el Unión Financiera hará un descuento del 25% para sus nuevos abonados en el precio de la entrada, que deberá ser retirada en el mismo momento que se adquiere el abono.

«Me siento bien en Oviedo»

Aunque todavía no ha terminado de acostumbrarse al clima en Asturias, el base canario Fabio Santana, uno de los más destacados en el último encuentro ante el Manresa, señala que su adaptación al Unión Financiera ha sido buena: «Estoy muy cómodo con la gente de Oviedo, gracias al público me siento muy bien y me gusta estar aquí».

Santana, que cumple su segunda campaña en el equipo ovetense, destacó que ve al vestuario muy motivado tras la última victoria y confía en que el equipo puede cosechar un buen resultado en su próxima visita, al feudo del Barcelona Lassa. «Llevamos tres de los últimos cuatro encuentros ganados, por lo que vamos con mucha ilusión», indicó.