La química de la extraña pareja Álex Rubiera y Diego Sánchez, en el Palacio de Deportes. / P. UCHA Los gijoneses Diego Sánchez, de 42 años, y Álex Rubiera, de 19, lideran al Gijón Basket en su racha más exitosa VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 24 noviembre 2017, 00:23

Álex Rubiera ni siquiera había nacido cuando Diego Sánchez debutó con el Gijón Baloncesto en Liga LEB allá por 1998. Fue durante su infancia y su adolescencia, ya como habitual de la grada del Palacio de Deportes, cuando empezó a oír hablar de la trayectoria del segundo jugador asturiano con más partidos en la ACB: 194. Rubiera iniciaba entonces en el Colegio Inmaculada una carrera que lo ha llevado ya a las categorías inferiores de la Selección Española y al baloncesto formativo de Estados Unidos.

Desde este verano, el parqué de La Guía ha encendido la química de una extraña pareja de gijoneses a los que separan 23 años. El pasado sábado, en Ponferrada, 43 puntos anotados entre los dos guiaron al Gijón Basket hacia su sexta victoria consecutiva ante uno de los principales favoritos al ascenso.

Cuenta Álex Rubiera (Gijón, 1998) que no se lo tuvo que pensar mucho cuando recibió la llamada del Gijón Basket durante el verano. «Para mí, jugar en el Palacio es un sueño y representar al baloncesto gijonés en la Liga EBA es una ilusión increíble». El paso de las jornadas ha ido sacando la mejor versión del joven escolta, con un promedio de veinte puntos en los últimos cuatro partidos. Buena parte del mérito, confiesa entre bromas Rubiera, recae en la figura motivacional de su entrenador, Fran Sánchez, «que me está picando continuamente y me dice que no meto ni una». El sábado, un triple de Álex a pocos segundos del final certificó la victoria del Gijón Basket en un partido vibrante: «Cuando lo metí miré para Fran porque me había dicho que iba a hacer menos de diez puntos y que iba a estar apagado. Sé que lo hace para que mejore y se lo agradezco mucho».

«Tiene la cabeza amueblada»

En el primer entrenamiento de la pretemporada, Rubiera se acercó a Diego Sánchez (Gijón, 1975) para decirle que era «un privilegio» compartir equipo con él. El veterano jugador reconoce que su nuevo compañero le está sorprendiendo «muy gratamente». «Tiene la cabeza muy amueblada, es muy trabajador y con esas condiciones puede llegar adonde quiera. Espero que tenga suerte», apunta.

La reciente racha de resultados, con seis victorias consecutivas que han colocado al equipo en la cuarta posición, no ha cambiado la perspectiva de la temporada para el vestuario del Gijón Basket. Diego Sánchez insiste en tener «los pies en el suelo»: «Las sensaciones son muy buenas, pero vamos a ir partido a partido. Es la única manera de trabajar. Nuestra mentalidad es salvarnos. Después, hablaremos de nuevo».

«Nos vinimos arriba»

Para Álex Rubiera, el mal inicio de curso estuvo muy condicionado por el escaso margen con el que contó el equipo para prepararse. «No estábamos hechos aún. Los americanos llegaron un poco tarde y no hicimos casi pretemporada, pero encontramos la clave contra el Narón y nos vinimos arriba», afirma. Diego Sánchez coincide con su compañero y lamenta esas tres derrotas del principio, «porque creo que podríamos haber sacado algún otro partido, pero es el peaje que hemos debido pagar».

El veterano jugador ha cambiado su rol de las últimas temporadas para jugar más cerca del aro en este inicio del campeonato. «Había hablado con Fran de que había que buscar situaciones más cómodas para mí», reconoce Diego Sánchez, cerca de cumplir 42 años. La trayectoria del Gijón Basket está animando a nuevos aficionados a acudir al Palacio. «Nuestra percepción es que la gente siente que nos dejamos la piel. Esperamos que la gente se enganche, venga más y se marche orgullosa del equipo», afirma Diego. Mañana, a partir de las 19.30 horas, la extraña pareja del Gijón Basket buscará alargar la racha ante el filial del Obradoiro.