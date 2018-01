«El reto es hacer una segunda vuelta mejor que la primera» Fran Cárdenas, tras su intervención en la rodilla derecha. / OCB. El alero Belemene analiza la situación del Unión Financiera ante la cargada semana que les espera JAVIER LÓPEZ OVIEDO. Jueves, 18 enero 2018, 03:13

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo iniciará el domingo en la localidad guipuzcoana de Azkoitia un periplo de ocho días en el que deberá afrontar tres encuentros al tener el próximo martes la última jornada intersemanal de la LEB Oro, en la que recibirá en Pumarín al Leyma Coruña de un viejo conocido de la afición carbayona: el pívot Edu Hernández-Sonseca. Pero, antes de la visita del cuadro coruñés, los de Carles Marco deberán enfrentarse a uno de los debutantes en la categoría, el Sammic Hostelería, actual campeón de la LEB Plata.

El conjunto que dirige Lorenzo Encinas ocupa la penúltima posición de la tabla tras ganar únicamente cinco encuentros en las dieciocho jornadas disputadas, una situación que no hace confiarse a uno de los jugadores más en forma de la plantilla ovetense, Romaric Belemene. «En esta Liga todos los partidos son difíciles y complicados, no hay equipo pequeño ni grande, hay que trabajar en todos los encuentros y sufrir», apunta el alero congoleño, quien añade que «en su casa, además, no va a ser nada sencillo, por lo que nosotros iremos totalmente concentrados para ganar».

Y es que los guipuzcoanos lograron cuatro de sus cinco victorias ante su afición, tres en el Polideportivo de Azpeitia y una en las instalaciones de Azkoitia, a las que se trasladaron en el pasado mes de diciembre.

El del domingo supondrá el segundo encuentro de la segunda mitad de la Liga, para la que Belemene reconoce que el equipo se pone una meta: «Nuestro nuevo reto es intentar hacer una segunda vuelta mejor incluso que la primera, ganando algún partido más de lo que hicimos en la misma».

Para el benjamín de la primera plantilla del Unión Financiera, el balance de su actuación durante la primera parte de la competición es positiva. «Estoy contento de mi situación individual, pero sobre todo del equipo, que es realmente lo importante», indica el jugador cedido del Unicaja Málaga. «Mi rendimiento es un añadido y sólo puedo dar gracias por la situación que estoy viviendo aquí», hace hincapié.

Cárdenas, operado

Quien no podrá estar con sus compañeros en Azkoitia, ni en lo que queda de temporada, es Fran Cárdenas, quien pasó en la tarde de ayer por el quirófano del Hospital de Begoña para ser intervenido por el doctor Antonio Maestro de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El base onubense sufrió esta lesión durante el entrenamiento del pasado miércoles 27 de diciembre, lo que ya le impidió disputar los últimos partidos con el equipo. Desde el club se sigue a la búsqueda de un recambio en el mercado invernal para poder fortalecer la posición de base que tan bien realizan el canario Fabio Santana, que precisamente fue el mejor jugador de los ovetenses en la victoria del sábado ante el Clavijo, y el joven canterano Alonso Meana.