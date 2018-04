LIGA EBA Un trámite previo al gran reto La plantilla y el cuerpo técnico del Gijón Basket, antes del entrenamiento de ayer. / JOAQUÍN PAÑEDA El Gijón Basket cierra la liga regular como local antes de afrontar la 'final four' VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 21 abril 2018, 00:16

El bullicio y el colorido que presente esta tarde el Palacio de Deportes no se parecerá mucho a su imagen de dentro de dos semanas. El Gijón Basket afronta a partir de las 19 horas su penúltimo compromiso de liga regular antes del inicio la 'final four', en la que el equipo rojiblanco, alentado por su hinchada, buscará una plaza histórica en la fase de ascenso a LEB Plata. Se trata de un trámite a nivel deportivo, ya que el resultado no afectará en la clasificación, pero los de Fran Sánchez lo encaran con el objetivo de mantener su fortín como locales. De lograrlo, sería un serio aviso para el resto de equipos que visiten el Palacio los días 5 y 6 de mayo.

El Gijón Basket no pierde en su cancha desde la primera jornada de liga, cuando el caprichoso calendario quiso cruzar a un equipo a medio construir con el intratable Marín, que cuenta por victorias todos sus compromisos. Seis meses y medio después, ambos comandan la clasificación del grupo AB de la Liga EBA y cuentan los días para sus últimos retos.

El Innova Chef será el rival del Gijón Basket en el partido de hoy. El conjunto zamorano se planta en el Palacio ubicado en la zona media de la tabla, aunque sin la ambición del ascenso o el agobio de la pelea por la permanencia. Fran Sánchez seguirá sin poder contar con James Pegues, que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps. El ala-pívot norteamericano se reincorporará al trabajo con el grupo a finales de la próxima semana. En función de su evolución, el cuerpo técnico estudiará su participación en el último partido de la liga regular ante el Chantada, aunque es probable que opten por evitar correr riesgos y retrasen su regreso hasta la 'final four'.

El canterano Diego ha sido citado para el partido de esta tarde y se mantendrá en la dinámica del equipo hasta el final de la temporada. El club presentará en los próximos días la campaña de la 'final four'. El objetivo es culminar su sueño.