A tres pasos del 'play off' Hatch lanza a canasta, en presencia de Pegues. / ARNALDO GARCÍA El Gijón Basket encara el tramo final de la temporada con el objetivo de defender su segunda posición VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 16 marzo 2018, 02:50

El Gijón Basket arrancó el pasado 28 de agosto su trabajo de pretemporada con solo dos fichajes cerrados y cinco jugadores a prueba. La dirección deportiva construyó a fuego lento una plantilla que partía con el único objetivo de la permanencia. Siete meses después, el equipo rojiblanco se encuentra a solo tres victorias de certificar su plaza en la 'final four' clasificatoria para la fase de ascenso a LEB Plata. «Son tres pasos, pero no va a resultar fácil. Entramos en un tramo de la temporada en el que todo el mundo se está jugando mucho, por el 'play off' o por la permanencia, y nadie nos lo va a regalar», advierte el técnico Fran Sánchez.

La lectura del calendario que le falta por delante al Gijón Basket arroja motivos para el optimismo, aunque también invita a la prudencia. El cuadro gijonés se enfrentará a tres de los cuatro últimos clasificados del grupo AB de la Liga EBA -Obradoiro Silleda, Venta de Baños y Leyma Basquet Coruña 'B'-, inmersos aún en plena pelea por la salvación. Los otros tres partidos restantes para el final de la competición medirán a los rojiblancos con el Aquimisa Carbajosa, Santo Domingo de Betanzos e Innova Chef, que apuran sus opciones de entrar en el 'play off de ascenso'.

El Venta de Baños, el Leyma Basquet Coruña 'B' y el Innova Chef aún deben pasar en las próximas semanas por el Palacio de Deportes, convertido en un fortín para un Gijón Basket que no conoce la derrota como local desde la primera jornada. «Es una de nuestras virtudes y donde nos tenemos que hacer fuertes», asegura Fran Sánchez, quien evita por el momento el análisis de los rivales en el hipotético 'play off' y centra su discurso en la importancia de las próximas citas. El técnico, eso sí, reconoce que el equipo rojiblanco se marca el subcampeonato como meta, un logro que le daría derecho a organizar en Gijón la 'final four': «Nuestra mente está en meternos ahí. Dependemos de nosotros matemáticamente y vamos a pelear por ello. El objetivo es terminar segundos».

«Enchufados»

«El equipo está muy enchufado tanto físicamente como en el plano mental. Después del parón de diciembre tuvimos un pequeño bajón, pero volvemos a tener buenas sensaciones e incluso la gente que viene jugando menos nos está aportando mucho», destaca Fran Sánchez.

El entrenador del Gijón Basket, además, se muestra muy satisfecho con la aportación del último fichaje del equipo, el escolta norteamericano Israel Hakim, que ha dejado muy buenas sensaciones en sus dos primeros partidos como rojiblanco: «Es un jugador que nos da un salto en todo: en la rotación, en lo físico, en polivalencia...». En poco más de un mes, el camino hacia un reto que parecía imposible se irá despejando.