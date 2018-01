LIGA FEMENINA 2 El Tresa Basket Mar sigue sin ganar en 2018 Nordgaard intenta una penetración. / DANIEL MORA Las gijonesas desperdiciaron una renta de once puntos tras el descanso y continúan en la zona baja VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 28 enero 2018, 01:01

El Ascensores Tresa Basket Mar continuará una semana más buscando su primera victoria de 2018. El equipo gijonés cayó ante el Lima Horta en un partido en el que fue de más a menos y ve cómo la brecha respecto a la zona tibia de la clasificación crece unos centímetros. Las de Alberto Hevia entraron muy bien en la cancha y finalizaron los dos primeros cuartos con once puntos de ventaja en el marcador. El paso por los vestuarios resultó letal.

El partido tenía el aliciente del debut como local de Katarina Vuckovic. La serbia, no obstante, no formó en el equipo inicial. Alberto Hevia optó por dar continuidad al equipo que ha venido jugando con más asiduidad en las últimas semanas, tras la salida del club de Claudia Calvelo. Ayela y Sangalli lideraron el juego interior mientras Abejón exhibía una enorme efectividad desde el perímetro. La joven gijonesa finalizó el partido con cuatro triples en seis intentos, aunque no fue suficiente para sostener al equipo en la segunda mitad.

El tercer parcial resultó letal para las aspiraciones del Tresa Basket Mar, con un 11-19 a favor del equipo catalán que hacía presagiar la remontada. Las gijonesas entraron en una fase de nervios y malas decisiones que lastraron sus aspiraciones de sumar una nueva victoria. La dinámica se mantuvo en el último cuarto, en el que el Lima Hora hizo valer la mayor experiencia de algunas de sus jugadoras para dominar los tiempos del partido y no ver peligrar el resultado.

El estreno de Katarina Vuckovic resultó discreto. La pívot serbia no anotó ningún punto, aunque firmó tres rebotes, tres asistencias y dos recuperaciones tras los veinte minutos que estuvo sobre la cancha. En el cuadro visitante destacó la aportación de Ana Alonso, con veinte puntos y cuatro de cinco en lanzamientos de tres.

Los resultados de la jornada mantienen al Ascensores Tresa Basket Mar en la undécima posición pese a su derrota. Las gijonesas tienen dos victorias de margen respecto a los puestos de descenso. El equipo rojillo visita la próxima semana al GDKO Ibaizabal, que ocupa la tercera posición. Después encarará un tramo del calendario en el que se medirá a varios de sus principales rivales en la pelea por la permanencia en Liga Femenina 2.