LEB ORO Un triunfo para redondear la semana David Geks trata de dejar atrás a Romaric Belemene en un entrenamiento de esta semana. / HUGO ÁLVAREZ El Unión Financiera intentará lograr ante el Araberri la cuarta victoria consecutiva antes del parón por la disputa de la Copa Princesa JAVIER LÓPEZ OVIEDO. Domingo, 28 enero 2018, 01:01

Con el segundo desplazamiento a tierras vascas en siete días, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo echará el cierre a una semana trepidante en la que se impuso al Sammic Hostelería y al Leyma Coruña. Esta tarde (18 horas) la concluirá ante el Sáenz Horeca Arraberri en el Polideportivo de Mendizorroza de la ciudad de Vitoria.

Los de Carles Marco, que se encuentran en plena celebración del aniversario del título de la Copa Princesa de Asturias, buscarán encadenar su cuarta victoria consecutiva que les mantenga al rebufo de El Prat que dirige el mierense Arturo Álvarez, que ocupa la segunda posición de la LEB Oro, con un triunfo más que los ovetenses.

De cara a este enfrentamiento, el técnico barcelonés podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de la baja conocida de Fran Cárdenas. Esta carga de trabajo se verá compensada con el descanso de la próxima al disputarse la final de la Copa Princesa.

El cuadro vitoriano se encuentra en plena lucha por acceder a los puestos que dan acceso a los 'play off' de ascenso puesto que ocupan la undécima plaza de la tabla, con nueve triunfos y once derrotas, a tan sólo una victoria del Coruña, el cual marca el corte de los 'play off'.

En el encuentro de la primera vuelta, los de Antonio Pérez dieron la sorpresa en Pumarín al imponerse por 73-78, después de un mal último cuarto del cuadro azul, en el que anotó sólo once puntos por los veinte del conjunto vasco, lo que supuso el primer tropiezo de los hombres de Carles Marco en la presente temporada.

Aunque aquella tarde Óliver Arteaga fue el MVP del partido, también fueron destacables las actuaciones de Kedar Edwars, Johnny Dee y Fede Uclés, tres de los hombres más destacos de la plantilla vitoriana en lo que va de campaña. Dee es el máximo referente de la ofensiva vitoriana, con un promedio de 15,7 puntos por encuentro, a los que también suma 3,3 rebotes, en clara muestra de su participación en defensa. Cifras similares a las del alero norteamericano, pero con nacionalidad guyanesa, Kedar Edwars, quien promedia 12,9 puntos y 5,1 rebotes.

Especial atención deberá tener la defensa del Unión Financiera a otros hombres como el base norteamericano Alex Wintering y el alero bosnio Nemanja Mitrovic, quien aporta un buen porcentaje de sus puntos desde el tiro exterior, al igual que Dee y Uclés.

Antonio Pérez podrá contar para este partido con su última novedad, el jamaicano-canadiense Jabs Newby, que llegaba a la localidad vitoriana esta misma semana.