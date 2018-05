El Unión Financiera Oviedo y Carles Marco podrían haber llegado a un «fin de ciclo» «Toca hacer valoraciones de lo que hemos hecho bien y de lo que no», concluyó el entrenador MARÍA SUÁREZ Viernes, 18 mayo 2018, 12:46

«Hay ciclos que se van cumpliendo», así valoró el director deportivo del OCB, Héctor Galán la posible continuidad de Carles Marco en el banquillo carbayón. Tanto Galán, como el propio Carles Marco hicieron balance de la temporada del Unión Financiera Oviedo, aunque ambos coincidieron en que ahora no es momento de hacer valoraciones sobre el «futuro», sino sobre lo que se ha hecho esta temporada. El propio Galán matizó que en los tres años que Carles lleva en el club, la entidad nunca acaba la temporada con el entrenador renovado, y avanzó que se sentarán más adelante.

«Nadie viene a Oviedo a retirarse, Carles tampoco. Llegará el momento de ver qué opciones tenemos tanto el club como él. No hay ninguna decisión tomada, solo habrá que ver si a ambos nos conviene seguir juntos una temporada más. Si hay punto de encuentro fantástico, y si no también», aclaró el director deportivo.

Carles Marco por su parte señaló que Oviedo es su casa y que está muy a gusto. «No creo que se tarde mucho en tomar una decisión, nunca lo hemos hecho, y hay tiempo, toca hacer valoraciones de lo que hemos hecho bien y de lo que no», concluyó el entrenador.

Galán explicó que la aspiración del OCB cada temporada debe ser «mejorar un poco la anterior», algo que no habría podido darse este año de no haber eliminado al Palencia y haber superado también las semifinales para llegar a la final del play-off. «No somos todavía un equipo que cada año tenga un presupuesto que le obligue a estar entre los primeros, lo que pasa que hemos tenido unos resultados deportivos mejores que nuestras expectativas económicas y me parece bien que la gente te exija», comentó el propio Galán.