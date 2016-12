Pepe Espina o el amor a unos colores

A veces, ciertamente muy pocas, el dinero no lo es todo. Hay personas a las que, cuando se sienten identificadas con un sitio, con una filosofía, con un grupo de personas determinado, es complicado seducirlas con un cambio, por muy bien que suene. Dentro de ese estrato se encuentra José Luis Rodríguez, un nombre que de un primer vistazo no representa nada especial, pero que cuando se transforma en su apodo de guerra, Pepe Espina, los amantes del balonmano se ponen en guardia.

Criado en la cantera del Balonmano Corvera, Pepe, que hoy tiene tan solo 21 años, firmó en edad juvenil con el Gijón Jovellanos, conjunto con el que llegó a debutar en la Liga Asobal junto a sus 'paisanos' Álex Costoya o Samu. Entonces era considerado, y sigue siéndolo, uno de los mayores talentos de la cantera asturiana, si bien sus prioridades le fueron alejando poco a poco de los focos. «Llevo toda la vida jugando en el Corvera, desde los cinco años. La relación con el presidente y con los entrenadores es muy buena, juego con amigos y al fin y al cabo los estudios son lo más importante», explica.

En ese sentido, Espina tuvo que tomar una decisión: priorizar el balonmano o la carrera de Derecho que había comenzado en la Universidad de Oviedo. Renunciando, al menos momentáneamente, a una trayectoria en la Liga Asobal, el corverano se decidió por los libros, aceptando regresar al Balonmano Corvera, que iba a crear de nuevo un equipo senior masculino en Segunda Nacional. «El tema de los viajes cada quince días fuera y las dobles sesiones de entrenamiento hacían difícil llevar la carrera al día, por lo que tuve que tomar una decisión que me permitía volver a jugar con mis amigos. Lo vi bastante claro», asegura.

Tras disputar toda la temporada con el equipo dirigido entonces por Luis Garabaya, en el que evidentemente fue el jugador más destacado junto con Samu, otro ex del Gijón Jovellanos, aunque en su caso formado en el Bosco, ambos fueron reclutados por el Grupo Covadonga de División de Honor Plata una vez finalizó la corta liga regional. «Al principio estuve unos cuantos partidos sin tener minutos, pero poco a poco fui ganando en confianza y teniendo más importancia en el equipo».

En el Balonmano Corvera, donde ha vuelto este curso una vez más, todo es diferente. «Lo sientes como algo tuyo. Te sientes completamente en casa y la verdad es que siempre me pongo a disposición del entrenador. Aunque soy lateral izquierdo, aquí juego encantado donde más le haga falta al equipo, pues lo principal es el grupo». A diferencia de en categorías superiores, en Las Vegas entrenan «tres días a la semana sobre las ocho de la tarde, algo que me permite compaginar el deporte con los estudios».

«No es cuestión de dinero»

Lo que nunca ha pesado en las decisiones de Pepe Espina ha sido el dinero. «En el balonmano actual no se mueven grandes cifras. Yo no juego por el dinero, no estamos hablando de cantidades importantes y al final lo que te mueven son otras cosas», opina. El corverano tuvo hace dos años una oferta del Toscaf Atlética, club en el que encajaría a la perfección, si bien entonces no se vio vistiendo de blanquiazul. «Siempre ha habido una rivalidad Corvera-Atlética o Corvera-Bosco y tengo una serie de principios, sin desmerecer ni mucho menos a la Atlética, porque es un equipo que me gusta y creo que han logrado conjuntar un gran grupo humano. Son una piña y de ahí los resultados que están consiguiendo».

Tras una primera vuelta hace dos años en la que Pepe Espina fue, junto a Samu, pieza clave y líder dentro de la pista, en esta segunda etapa, o tercera si se cuentan las categorías inferiores, la importancia de su rol ha aumentado significativamente. «El equipo se volvió a formar este verano tras un año de parón por falta de gente y yo me encargué un poco de buscar a los jugadores. Busqué gente joven, porque un proyecto en categoría territorial no suele ser muy atractivo para gente veterana que trabaja y tiene familia». Así las cosas, «estoy contento porque la gente se ha comprometido, todo el mundo viene a entrenar y creo que hay futuro. Lo principal es que esto perdure y que no tengamos un equipo un año y al siguiente tengamos que quedarnos sin competir. Es el principal objetivo que nos marcamos, más allá de seguir creciendo», concluye.