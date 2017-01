«Me han acogido con los brazos abiertos»

Ni Toscaf Atlética, ni La Curtidora, ni Oxigar Belenos. El Inmobiliaria Víctor Antuña será el primer equipo avilesino lejos del fútbol que regrese a la competición liguera en este recién estrenado 2017, y concretamente lo hará visitando mañana al Durán Maquinaria Ensino (19 horas, Pazo Provincial dos Deportes) en Lugo.

Además de por ser el primer partido del año, el cual las jugadoras afrontan con ilusiones renovadas, se trata de un encuentro especial debido al debut en el banquillo del joven técnico vasco Adrián Yáñez, que tras ocho sesiones al frente del conjunto avilesino se estrenará en partido oficial con su nuevo equipo.

Trabajador y metódico, Yáñez explicaba ayer en la víspera de Reyes que «el grupo está trabajando y asimilando los conceptos muy bien. Hemos hecho hincapié en nociones tanto defensivas como ofensivas y están siendo muy rápidas en el aprendizaje». En lo personal, el vizcaíno se queda con «lo bien que me ha acogido todo el mundo, con los brazos abiertos, tanto las jugadoras como la directiva. La gente del norte somos bastante parecida y la primera impresión de la ciudad y del club ha sido muy buena».

Cuestionado sobre su estilo, quizá similar al de Pepe Vázquez por edad y fundamentos, el vizcaíno es de la opinión de que «lo que funciona es mejor no cambiarlo, aunque cada maestrillo tiene su librillo. Yo soy muy exigente en el tema defensivo y haré algunos ajustes, alternativas, generar situaciones complicadas a los rivales para luego poder aprovechar los espacios en ataque».

Pese a que el Durán Maquinaria Ensino gallego, no hace mucho uno de los mejores equipos de la categoría, esta temporada sólo suma una victoria más que el Inmobiliaria Víctor Antuña Adba, un total de cuatro. Sin embargo, Yáñez no se fía del que será su primer rival. «A diferencia de lo que pueda decir la clasificación, es uno de los equipos de la categoría que mejor lanza de dos y de tres, y es el quinto en valoración general. Juega un baloncesto muy atractivo en casa y quizá fuera está teniendo más problemas. Vamos a visitar a un rival duro, que cuenta con un buen entrenador, y no será fácil conseguir la victoria», apunta.

En el poco tiempo que lleva al frente del Adba, al técnico vasco le ha dado tiempo a comprobar que «tenemos un equipo muy joven, para bien y para mal. La juventud siempre tiene más cosas buenas que malas, porque las jugadoras asimilan rápido las cosas y se las ve ilusionadas y con ganas de hacer las cosas bien. Eso es lo que intentaremos a hacer a partir del sábado -por mañana-».

A 2017, Adrián Yáñez le pide «salud en lo que respecta a las lesiones, que nos respeten, y que se haga justicia con el trabajo que realicen las jugadoras en la cancha. En cuanto a objetivos, el tiempo pondrá a cada equipo en su lugar».