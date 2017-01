Sufrido triunfo del Toscaf Atlética

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina comenzó el año con un sufrido triunfo ante el combativo BN Fit Sanse (27-25), que nunca se rindió e incluso llegó a los últimos diez minutos de partido por delante en el marcador con una diferencia de dos tantos. Un tiempo muerto de Juan Muñiz en el momento más delicado de los locales fue clave para que los dos puntos se quedasen en La Magdalena y el cuadro cafetero continúe dentro de los puestos que dan acceso a la fase de ascenso a División de Honor Plata.

27 TOSCAF

25 SANSE Cafés Toscaf Atlética Avilesina: Coke; Jaime (9), Monchu (1), Fidalgo (2), Cuevas (4), Víctor Tejerina (3) y Murias -equipo inicial- Sergio Rozada, Carlos Costoya, Pablo, Diego Canal, Dani Tejerina (1), Aitor (5) y René (2). BN Fit Sanse: Alberto; Benedited (5), Álvaro (1), Selva (1), Jorge (4), Montejo (4) y Gonzalo (3) -equipo inicial- Pedro, David, Cabrero (3), Moure, Enebral, Álex y Nacho (1). Marcador cada 5 minutos: 2-2, 4-4, 8-5, 10-7, 12-11 y 13-13 al descanso. 14-16, 17-17, 19-19, 20-21, 23-21 y 27-25 al final. Árbitros: Fernando Iñán y José M. García. Incidencias: unos 250 espectadores en el polideportivo de La Magdalena.

Se trató de un partido emocionante, intenso, de los que hacen afición, pero no demasiado brillante, pues los fallos, sobre todo en ataque, de ambos equipos, se sucedieron durante los sesenta minutos de juego. El inicio fue errático tanto para Toscaf como para Sanse. Prueba de ello fue que los madrileños marraron sus tres primeros penaltis, sin que ninguno de los balones viese siquiera portería: dos fuera y un palo.

Este mal porcentaje desde los siete metros propició que el Toscaf Atlética continuase en el partido, pues los primeros minutos avilesinos tampoco fueron demasiado halagüeños, con lanzamientos fuera o a la madera, y una defensa no demasiado eficaz. Este problema se repitió durante todo el encuentro, obligando a Juan Muñiz a cambiar su defensa de 6-0 a 5-1 e incluso a 4-2, prescindiendo de un Dani Tejerina que fue de más a menos y tuvo más protagonismo del habitual ante la baja de Veleda.

Cuando mejor funcionó el sistema defensivo local fue mediada la primera parte, algo que aprovechó el ataque del Toscaf para colocar un interesante 8-5 en el marcador. Sin embargo, una jugada concreta marcaría el devenir de esta primera parte hasta su conclusión. En una jugada de ataque del Sanse, Costoya sujetó en el aire a un rival, que al caer, se golpeó la cabeza contra el suelo. El jugador no sufrió daño alguno y se recuperó a los pocos segundos, pero los colegiados apreciaron una falta grave, muy protestada por el banquillo avilesino, que envió al '3' cafetero al vestuario por roja directa. La acción afectó a un Toscaf que se bloqueó y se marchó al descanso con empate a trece.

El arranque de la segunda parte tampoco fue nada bueno. Parcial de 0-2 y 13-15 para el Sanse. Las alarmas se encendieron poco después, cuando el cuadro madrileño no bajaba el pistón y seguía por delante en el marcador mientras transcurrían los minutos peligrosamente (19-21). A nueve del final, las sensaciones no eran nada buenas y Juan Muñiz pidió un tiempo. Los jugadores ordenaron sus ideas y saltaron a la cancha dispuestos a remontar, con la ayuda del público. Aitor, Jaime y René, este último clave, se echaron el equipo a la espalda y la reacción fue un 23-21 que aclaró el asunto, si bien el choque no se decidió hasta el minuto final.