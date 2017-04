El Toscaf Atlética disputa su último partido en casa de la temporada

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina disputa esta tarde, a partir de las 18 horas en La Magdalena, su último partido como local de la temporada, pues la próxima semana cerrará el curso a domicilio. Con muy pocas opciones de clasificarse para la fase de ascenso tras la derrota de la pasada jornada, el equipo avilesino espera despedirse con victoria de su afición, la cual ha apoyado al equipo durante todo el curso en lo que está siendo una «gran campaña», asegura el técnico local Juan Muñiz.

La empresa no será fácil, pues el rival es ni más ni menos que el Universidad de León Ademar B, uno de los mejores equipos de la categoría y que en estos momentos ocupa la cuarta posición, tan solo una menos que los avilesinos. Juan Muñiz tiene la baja segura de Veleda, mientras que Aitor, Fidalgo y Pablo no se han podido entrenar en toda la semana y son duda. Aitor sufre un esguince, Fidalgo tiene un golpe en la mano izquierda y Pablo problemas en la espalda.

Desde la la directiva del Toscaf Atlética llevan toda la semana realizando un llamamiento a la afición para que acuda a La Magdalena a despedir a los jugadores, pues pase lo que pase en la cancha habrán realizado una muy buena temporada, teniendo en cuenta que, por plantilla y presupuesto, a principio de temporada los avilesinos no estaban en las quinielas para luchar por la fase de ascenso. No en vano, en el conjunto avilesino la edad media es muy baja y no hay salarios.