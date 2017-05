El Ansa desconfía del rival

El Ansa Oviedo prepara con mimo el partido del domingo ante el Lanzarote (12-30 horas), pese a que se trajo un tanto a favor de la ida de esta primera eliminatoria por el ascenso a División de Honor femenina.

El técnico Alfredo Fernández dice que «será un partido difícil, porque tenemos una mínima ventaja de un encuentro que fue igualado, además de que íbamos perdiendo casi todo el tiempo hasta que remontamos al final».

El preparador azul explica que «como le he dicho a las jugadoras, nos meten un gol y está la eliminatoria empatada, así que no vamos a dar confianzas al Lanzarote». No obstante, el técnico del Oviedo Femenino, club que permitirá el acceso gratuito al partido del domingo, confía en las suyas, «porque estamos preparando el encuentro al detalle y tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien para estar luego en la final a cuatro».