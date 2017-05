El Toscaf cierra la temporada con derrota

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina cerró ayer la temporada 2016-2017 en Primera Nacional con una dulce derrota frente al BN Fit Sanse (39-31), pues ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Ambos entrenadores dieron minutos a todos sus jugadores y el marcador reflejó lo visto en al cancha: dos conjuntos que practicaron un balonmano alegre y ofensivo en el que los ataques superaron con claridad a unas defensas que hicieron ver que ya no había más tela que cortar este curso.

39 SANSE

31 TOSCAF ATLÉTICA BN Fit Sanse: Álex (1), Arias (6), Benedited (2), Gonzalo (3), Enebral (2), José Luis, Jorge (1), Alberto, Montejo (5), Pedragosa (1), David (5), Álvaro (3), Selva (2) y Zahíno (1). Cafés Toscaf Atlética Avilesina: Sergio Rozada, Coke y Cristian Ferreiro; Diego Canal (3), Fidalgo (1), Pablo, Jaime (5), Monchu (1), Murias (3), Carlos Costoya (5), Aitor (9), Víctor Tejerina (2), Dani Tejerina y René (2). Marcador cada 5 minutos: 3-4, 7-7, 10-7, 13-9, 17-12 y 20-15 al descanso. 23-19, 27-21, 29-25, 33-28, 34-30 y 39-31. Árbitros: Pedro Eiras y Aarón Sestay. Incidencias: polideportivo de Valvanera (San Sebastián de los Reyes, Madrid).

El Toscaf afrontó el encuentro con las importantes bajas de Cuevas y Veleda y jugadores como Carlos Costoya tuvieron más minutos de lo habitual, logrando en su caso cinco tantos que le vendrán muy bien para seguir cogiendo confianza de cara a la próxima temporada. No en vano, tras destacar en juveniles esta temporada no ha dejado ver todo su potencial en su salto a la categoría nacional senior. Tras un inicio de partido igualado, el cuadro madrileño dio un golpe sobre la mesa en el minuto quince, colocándose 10-7 en el electrónico. A partir de ahí, el Toscaf no sería capaz de reducir la diferencia y los dos puntos se quedaron en casa, aunque no afectó en ninguno de los dos casos a la clasificación.

Así, con los treinta partidos del curso disputados, el Toscaf se va de vacaciones en tercera posición, con 20 victorias, cuatro empates y seis derrotas, mientras que el BNF Fit Sanse ha finalizado quinto, empatado a puntos con el Ademar B.