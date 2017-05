El Gijón Jovellanos recupera al internacional argentino Santi Acetti

Santiago Acetti regresa al Gijón Jovellanos para incorporarse a su nuevo proyecto en la Primera División Nacional la próxima temporada. El internacional argentino, de 31 años, fichó por el club rojillo en la campaña 2010-2011 para conseguir dos ascensos consecutivos a División de Honor Plata y a la Liga Asobal.

El Grupo Covadonga fue su primer equipo en España (2005-2006), a donde llegó cedido por el Arrate con el que jugó en la máxima categoría. Posteriormente militó en el Huesca y en el Pilotes Posada. Acetti vistió la camiseta albiazul de su país junto a míticos jugadores de la talla de Eric Gull, Kogovsek, Civelli, Martín Víscovich, Carou y el exgrupista Crevatín.

Afincado y casado en Gijón con dos hijos, a este destacado extremo zurdo le motiva de nuevo jugar al balonmano, por lo que no ha dudado a la propuesta que le ha hecho el club gijonés que regresa a la categoría en la que nació tras el descenso en la temporada que finalizó recientemente. Sin duda su incorporación aportará calidad y experiencia a una plantilla que, a buen seguro, será muy joven la próxima temporada en la categoría de bronce.

En el nuevo proyecto jovellanista también continuará el exjugador del Ademar León Richi Díez, pieza clave las dos últimas campañas, aunque no tuvo mucha fortuna tras lesionarse en la primera. Parece que algunos veteranos como Pablo Fernández y Juanjo Ruesga no van a seguir, aunque la decisión de ambos no es definitiva. Ambos jugadores son importantes dentro de la corta trayectoria del club que preside Juan de Álvaro al lograr ascensos históricos, que pusieron en la élite a los jovellanistas en solo cuatro años.

También parece que habrá un nuevo portero ante la posible salida de Samuel, que ofreció un buen rendimiento en las últimas campañas junto a José Luis Cardín.

El Gijón Jovellanos se ha marcado en principio como objetivo la próxima temporada ser el mejor equipo asturiano clasificado por delante de la Atlética Avilesina, que estuvo a punto de jugar el 'play off' por el ascenso a División de Honor Plata, y el Cronistar Base Oviedo, que mantuvo la categoría a falta de una jornada.

El nuevo proyecto rojillo, salvo cambios de última hora será dirigido por Sergio Cotelo, que tomó las riendas del equipo hace dos temporadas tras la destitución de Alberto Suárez.

El BMG, a Granollers

El Balonmano Gijón disputará las finales del Campeonato de España cadete de la categoría femenina en Granollers, sede que fue ayer aceptada por la Federación Española de Balonmano. El conjunto que dirige Rodri Llordén tiene el reto de meterse en los puestos de honor.