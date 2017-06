Raúl Entrerríos ejerce de maestro

La timidez y los nervios de los más jóvenes se esfumaron en cuanto la pelota comenzó a botar sobre la pista del pabellón de La Tejerona. Allí, bajo la atenta mirada de su protagonista, arrancó ayer la segunda edición del Campus Raúl Entrerríos, en el que participarán hasta el próximo 2 de julio sesenta niños y niñas llegados desde todos los rincones de España. Será una semana cargada de amistad y ocio con el balonmano como eje central.

El crecimiento experimentado por el campus en apenas un año ha sorprendido al propio Entrerríos. «Hemos doblado el número de participantes y tenemos mucha más gente de fuera de Asturias. Hay niños de Alicante, de León, de Badajoz, de Palencia... Se meten viajes importantes para estar con nosotros», explica agradecido el jugador del Fútbol Club Barcelona, que apenas ha tenido tiempo de desconectar del mundo del balonmano desde el término de la temporada.

El programa, igual que en la pasada edición, se divide en una parte lúdica y otra estrictamente deportiva. «Intentamos mezclarlo para que sea divertido. Yo procuro estar con ellos en la pista para enseñarles parte de lo que he aprendido en todos estos años. El resto de actividades son coordinadas por Despreocúpate Eventos, una empresa con mucha experiencia en este tipo de eventos», resume Entrerríos. Una de las jornadas más esperadas por los jóvenes jugadores es la visita a la playa de Rodiles, prevista para finales de semana.

«Espero que el campus se consolide como un evento clásico del verano en Gijón», asegura Entrerríos

Al gijonés le gusta involucrarse en el desarrollo de su campus, más allá de vincular su nombre a él: «Siempre he pensado que en un evento hay que estar presente de verdad. Si no, no tiene sentido hacerlo». El centro de operaciones del Campus Raúl Entrerríos es el cámping de Deva, donde los jugadores comen, duermen y disfrutan de las instalaciones en las horas libres que tienen entre los entrenamientos, que ocupan la parte central de las jornadas.

El objetivo de Raúl Entrerríos es que el campus «se consolide como un evento clásico del verano en Gijón». En ese sentido, el gijonés destaca que «en Asturias hay mucha y buena cantera» y espera que la actividad «atraiga también a la gente de fuera».

Entrerríos no descarta dedicarse en el futuro a trabajar con jóvenes talento del balonmano. «De momento, espero que el campus sirva para trasladar a los niños aspectos del balonmano que quizás desconocen». Durante una semana aprenderán del mejor maestro.