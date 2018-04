El Balonmano Gijón cierra la temporada en el Palacio Miércoles, 4 abril 2018, 00:03

El Balonmano Gijón cerrará ante el Carballal la temporada en el grupo A de la División de Honor femenina este sábado, a las siete de la tarde, en el Palacio de Deportes. El equipo gijonés se ve obligado a cambiar el escenario del partido al imponer la Federación Española los horarios y día de todos los encuentros de esta jornada final, en la que el Basket Mar ocupa la pista habitual del BMG, que suele jugar muchos domingos en casa.

El equipo gijonés termina la campaña en una meritoria quinta posición, muy cerca de los puestos de 'play off', pese a que no pudo contar con ninguna de las jugadoras del ejercicio anterior y, además, el cuerpo técnico se estrenó también en categoría nacional. Para el partido contra el equipo gallego, el entrenador Rodri Llordén no podrá contar con la portera titular Alba, por motivos personales, ni con la lateral Nadege, por lesión.