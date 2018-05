El francotirador del Toscaf Atlética Aitor Rodríguez posa delante de una portería repleta de balones. / JOSÉ PRIETO «A todo el mundo le gusta meter goles y las lesiones me han respetado, pero hubiese cambiado esta cifra por jugar la fase de ascenso» Aitor Rodríguez finaliza la temporada como el cuarto máximo anotador del balonmano español SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 27 mayo 2018, 02:07

De profesión, francotirador. Aitor Rodríguez (Avilés, 1994) se ha hinchado a marcar goles esta temporada. Entrando por la derecha, por la izquierda, en suspensión, en estático, de penalti y desde ocho metros. Con todavía 23 años, ha pasado de promesa a realidad y se ha ganado por méritos propios ser el jugador más importante del Toscaf Atlética, equipo en el que continuará jugando la próxima temporada a pesar de las ofertas que le llegan cada verano.

El primera línea local ha finalizado la temporada con la friolera de 219 goles en 29 partidos, lo que arroja una media de 7,55. Haciendo cuentas, Aitor se va de vacaciones como el cuarto máximo goleador del balonmano español, sólo superado por tres jugadores que también militan en Primera Nacional: Jordi Planas (San Esteve de Palautordera), que suma 252 goles, Diego Martínez (OAR Coruña), que alcanzó los 244, y José Manuel Padilla (Maristas), que se quedó en 232. El máximo artillero de la Liga Asobal fue José María Márquez, del Guadalajara, con 196, y el de Plata Agustín Casado, del Nava, con 213.

Sin embargo, para Aitor el equipo siempre está por encima de las individualidades. «La verdad es que no conocía el dato. Lógicamente a todos nos gusta meter goles y es una cifra a tener en cuenta, pero hubiese preferido acabar la Liga con cero goles y jugar la fase de ascenso. El equipo es lo más importante para mí», asegura. Cuando se le pide que explique el por qué de tales dígitos goleadores, el primera línea avilesino basa su argumento en tres factores claves. Por un lado, «soy el primer lanzador de penaltis y eso suma bastante, después de dos temporadas con problemas de rodilla este año he jugado todos los partidos menos uno, y suelo ser el que me juego los balones difíciles o los de los últimos minutos. Estoy jugando con mucha confianza, totalmente adaptado a la categoría, y los compañeros confían en mí en ese tipo de situaciones y todo suma».

El paso adelante de Aitor, que cada temporada se ha convertido más y más importante en el esquema de Juan Muñiz, se debe a una mejora tanto mental como física. «Cuando empecé a jugar con el primer equipo, siendo todavía juvenil, entraba muy inseguro a la cancha, con poca confianza. Los partidos te dan tranquilidad y el físico también influye. Era muy delgado y poco a poco me he ido poniendo más fuerte».

La temporada no ha sido fácil para el conjunto cafetero. Tras un inicio espectacular que hizo soñar a todos, el final no fue el deseado y el Toscaf Atlética se quedó una vez más con la miel en los labios, rozando la fase de ascenso a División de Honor Plata. «Es difícil explicar lo que nos pasó. Comenzamos muy bien, jugando con mucha confianza y sin presión y nos entraba todo. Después, se complicaron las cosas. Primero vino la lesión de Juan y en los partidos clave parece que nos pudo un poco la presión y la autoexigencia. Los balones que entraban al principio dejaron de entrar y empezamos a perder partidos por la mínima que nos descolgaron», lamenta.

Final complicado

Para colmo, «cuando parecía que nos rehacíamos llegó la grave lesión de Jaime, que nos afectó a todos. Al final nos quedamos sin fase de ascenso, pero compitiendo todos los partidos al final. Nunca perdimos por nueve o diez o cosas así. Habiendo marcado dos o tres goles más hubiésemos estado en la fase de ascenso. Somos un grupo muy joven, los más veteranos son Fidi y Veleda con solo 30 años, y estas experiencias nos deben servir para aprender».

A punto de comenzar las vacaciones, Aitor asegura estar «en vilo» tras conocerse la noticia de que el Toscaf Atlética podría ocupar la plaza del Grupo Covadonga en División de Honor Plata. «Fue una sorpresa y ojalá salga todo bien. Si el club puede permitirse el salto, los jugadores aceptaríamos el reto. Es una categoría complicada y seguramente nos costaría mucho ganar partidos, pero estos últimos años hemos demostrado que estamos compitiendo con los mejores de Primera Nacional y para todos sería una gran experiencia jugar contra jugadores del nivel de los que hay en Plata», concluye.