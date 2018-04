El gigante pierde a Renata y Rocío

No hay mejor momento para explicar el momento dulce por el que atraviesa el Mavi NT La Calzada que ver los rostros de sus protagonistas: jugadoras, cuerpo técnico, colaboradores... Pero el 'gigante', el nuevo campeón de la Copa de la Reina, volvió ayer a tocar suelo. Toca pensar en la competición doméstica, en el próximo rival, el Puig d'en Valls. «A nivel de trabajo vamos a intentar competir al máximo nivel, aunque sabemos que se acabó la tensión de luchar por una plaza para Europa», señala su técnico Diego Lafuente.

El equipo gijonés, instalado en la cuarta posición, ha superado con creces el techo marcado y guarda ya en su bolsillo, independientemente de su posición final en la tabla de clasificación, el billete para la Challenge Cup y la fase final del torneo del K.O. de la próxima temporada. Sin embargo, la felicidad no es plena. El buen papel de las jugadores ha despertado el interés de varios conjuntos. Diego Lafuente ya dejó entrever que alguna de ellas ya contaba con grandes ofertas para el próximo año. Y ayer se concretaron las dos primeras salidas: las de Renata Lais y Rocío Campigli.

Tal como adelantó EL COMERCIO, la portera Renata Lais, la referente del momento, gran revelación de la competición copera con 50 paradas en los tres partidos, no jugará la próxima campaña con la camiseta gijonesa. Su destino será el Bera Bera donostiarra -curiosamente el rival de las gijonesas en la final copera-. La brasileña ha conseguido convertirse en una de las referentes del equipo con sus intervenciones y se ha hecho un nombre en el panorama nacional e internacional a sus 19 años.

También hará las maletas la pivote argentina Rocío Campigli. Así se lo ha comunicado al club. En su caso, en busca de más minutos de lo que ha venido disfrutando desde su lesión, en parte, por el buen papel de la titular Leticia Cobo. Dos ausencias que obligará al club a buscar refuerzos para ambos puestos.

Ayer fue el día elegido para volver a la pista, para dejar de lado las celebraciones y festejos, y ponerse de nuevo el mono de faena. Lafuente citó en la tarde de ayer a la plantilla gijonesa para preparar el inmediato compromiso liguero ante el conjunto valenciano. No obstante, la ilusión flotaba en el aire en el reencuentro con el trabajo a pié de cancha.

La que debía ser una sesión tranquila, acabó, lógicamente, siéndolo, a pesar del trabajo táctico-técnico. Diego Lafuente no pisó el acelerador. A la gente presente ayer en el pabellón de La Arena parecía, inicialmente, tranquila, sin rastro de la tensión que preside habitualmente los entrenamientos. No obstante, el responsable técnico del Mavi quiere que la concentración de sus jugadoras sea la máxima. No quiere distracciones, aunque prueba de que el título copero ha modificado la planificación más inmediata es la ausencia de «aquellas jugadoras que arrastran molestias e hicieron es esfuerzo por jugar». Entre ellas, la capitana Marizza Faria, que casi con toda probabilidad no viajará a Valencia. La sesión realizada en las instalaciones municipales fue la cotidinana -unas dos horas-, bajo la premisa de la concentración. Diego Lafuente ya lo tiene todo bien atado.

La plantilla gijonesa repetirá esta mañana sesión de trabajo en el pabellón de La Arena. Lo hará antes de emprender viaje, de subirse otra vez al autocar en un nuevo traslado maratoniano, en dirección a Valencia.