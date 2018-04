BALONMANO |DIVISIÓN DE HONOR PLATA El Grupo encaja una amplia derrota en Nava Los grupistas apenas tuvieron opciones en su visita al 'siete' segoviano, que es un claro aspirante al ascenso a Asobal J. L. C. GIJÓN. Domingo, 15 abril 2018, 00:35

El Grupo encajó una severa derrota en la pista del Nava (28-18), en un partido que no es precisamente de la Liga particular de los gijoneses. Y es que el conjunto segoviano, que siempre ganó a los de Chechu Villaldea en las últimas temporadas, es un claro aspirante a jugar por el ascenso a la Liga Asobal. Ya en la primera mitad, los locales exhibieron su claro poder ofensivo para irse al descanso con siete tantos de diferencia a su favor. En la reanudación, los gijoneses, que tuvieron en Ángel Paraja a su mejor jugador, redujeron distancias (21-15), solicitando tiempo muerto, pero la reacción no llegó.

El Grupo, que sigue fuera del descenso gracias a la derrota del Zarautz, recibe el sábado al Alicante.