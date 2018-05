BALONMANO El Mavi acude a la cita en Baracaldo con ambición Un momento del entrenamiento de ayer, con Agus López y el técnico Aguado en primer plano. / ARNALDO Diego Lafuente, pese a que su equipo solo se juega el cuarto puesto, quiere «terminar la temporada lo más arriba posible en la tabla» J. L. C. GIJÓN. Sábado, 12 mayo 2018, 00:16

El Mavi Nuevas Tecnologías La Calzada quiere ganar a toda costa en la pista del Zuazo Barakaldo (18.30 horas, Pabellón de Lasesarre) para terminar la temporada lo más arriba posible. Las actuales campeonas de la Copa de la Reina, en su segunda campaña en la élite, consiguieron el billete para jugar competición europea la próxima temporada, por lo que ya no necesitan defender el cuarto puesto que ostenta actualmente y que da derecho a jugar torneo continental.

Pero el conjunto gijonés no se conforma y ambiciona incluso alcanzar la tercera plaza. Y es que el conjunto fabril lleva siete victorias consecutivas, cuatro en la Liga de División de Honor (Base Villaverde, Aula Cultural de Valladolid, Canyamelar Valencia y Elche Mustang) y tres en la Copa de la Reina (Rocasa Gran Canaria, Porriño y Bera Bera de San Sebastián).

Sin duda, en el torneo del K.O., el Mavi demostró ser el equipo más en forma de la máxima categoría tras borrar de la cancha a las canarias, que llegaron como vigentes campeonas, y al mencionado 'siete' donostiarra, que pelea por conquistar la Liga.

El técnico Diego Lafuente tiene claro que «queremos cerrar la temporada lo más alto posible, por lo que si podemos acabar terceros mucho mejor, aunque el Rocasa está ya cuatro puntos».

El preparador gijonés sigue sin poder contar con Marizza Faría, que sigue lesionada y además viajó a Paraguay al tener a su madre enferma, si bien la pivote Rocío Campigli dejó el equipo y María González continúa en el dique seco.

El Mavi, pese a que no se juega nada, se mostró muy competitivo en los dos últimos encuentros y no está dispuesto a arrojar la toalla. Ante el Valencia y el Elche, el conjunto gijonés exhibió un enorme poderío, especialmente con la meta Renata y la efectividad de las extremos Raquel Caño y Soraia Lopes, así como esa potente primera línea en la que brillan Lorena Téllez y Aida Palicio, aunque en estos partidos del tramo final liguero no estarán acompañadas por la destacada central Marizza Faría.

En la última visita a Baracaldo, el equipo asturiano perdió por la mínima, pero consiguió su billete para la Copa de la Reina. Sobre el conjunto vasco de la meta asturiana Ana Temprano, Diego Lafuente dice que «confeccionó una plantilla para conseguir algún título y ahora querrá acabar la Liga en la parte alta de la tabla».