El Mavi NT prepara su debut en casa El técnico Diego Lafuente espera que, ante el campeón Guardés, «la afición nos apoye porque será un partido igualado y competido»

El Mavi Nuevas Tecnologías La Calzada prepara con mimo su debut en casa esta temporada. Será mañana ante el Atlético Guardés (17 horas, Pabellón de La Arena), vigente campeón de Liga.

El equipo gijonés, en su segunda campaña en la élite, llega al choque contra las gallegas con la moral por las nubes tras arrancar en la Liga de División de Honor con un incontestable triunfo en la cancha del Málaga el pasado viernes (18-27).

El técnico Diego Lafuente, que cuenta con la única baja de Fernanda Luján por un asunto burocrático, se siente «muy contento con el funcionamiento del equipo». Además tiene claro que la victoria en tierras andaluzas «es producto del buen trabajo de la pretemporada. Lo que ensayamos se plasmó en la cancha. No puedo pedir más».

Sobre sus nuevas incorporaciones, el preparador del 'siete' fabril subraya que «la portera Renata es todo un talento, con una gran proyección, mientras que Lorena representa la fuerza y el futuro, Rocío Campigli es muy competitiva y táctica, Aida cuenta con madera del líder y las extremos Raquel y Soraia tienen calidad y rapidez».

Reconoce que esta semana la plantilla se encuentra con una buena dosis de motivación. No es para menos porque será el estreno en La Arena ante sus incondicionales. «La gente está con ganas. Queremos agradar», recalca Lafuente. Y, con respecto al equipo de la pasada temporada, el entrenador gijonés señala que «tengo gente más polivalente que vive con mayor intensidad el balonmano, por lo que el nuevo proyecto nos ilusiona a todos».

El equipo ganó recientemente al Guardés en el Torneo Villa de Gijón. Pero Lafuente es consciente de que «vendrán enchufadas». «Saben que tenemos mejor equipo y acabamos de ganar a un Málaga que juega competición europea», hace hincapié.

Fernanda Luján, sin ficha

La paraguaya Fernanda Luján no tiene ficha por el momento debido al cupo federativo relativo a jugadoras extranjeras y no seleccionables, por lo que el club gijonés no la ha inscrito por precaución hasta que encuentre una solución al problema. De no arreglarse el asunto, el club se plantearía otra incorporación.