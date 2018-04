Orgullosos de esta hazaña

Tuve la inmensa suerte de presenciar en directo la Copa de la Reina en Málaga y vi al Mavi estos tres días en directo. Me gustó mucho porque realizó una gran competición desde el primer partido, en el que se impuso al rival que llegaba como vigente campeón. A partir de ahí, el conjunto gijonés creció y, poco a poco, se lo fue creyendo hasta la gran final, en la que demostró un buen oficio ante un conjunto que se presentaba como gran favorito para llevarse el trofeo a casa. He comprobado que Diego Lafuente cuenta con un gran plantel, con muy buenas jugadoras, más de lo que yo esperaba, por lo que me ha sorprendido gratamente.

Me siento muy contenta de que la Copa de la Reina, por primera vez en la historia, se venga para nuestra tierra y espero que este gran logro sirva para dar un impulso definitivo al deporte femenino y al balonmano, en particular, tanto en nuestra ciudad como en toda la región.

Asturias siempre ha tenido una gran cantera de balonmano y confío en que este enorme logro copero propicie que haya más ayudas si cabe en todos los sentidos para nuestro deporte.

En la conquista de esta Copa de la Reina, tengo que felicitar fundamentalmente y de forma global al club, pero de forma especial a su presidente, Miguel Álvarez, y a sus directivos, cuerpo técnico y plantilla. Todos ellos llevan muchos años trabajando para ver ahora hecho realidad un éxito de este calibre.

Me gustaría destacar de la plantilla del Mavi a dos jugadoras de gran valor humano y deportivo: la meta Fanny y la veterana Miki. Las tuve como compañeras y con ellas compartí vestuario, por lo que me dio una gran alegría. Además, yo me forjé en la cantera de La Calzada. Ojalá este plantel crezca en el futuro para que nuestras jóvenes tengan un referente. La familia del balonmano asturiano tiene que estar orgullosa de esta hazaña, que deseábamos desde hace tiempo.