BALONMANO Portugal se lleva el Abanca Ciudad de Avilés AVILÉS. Lunes, 18 diciembre 2017

La selección promesa de Portugal se llevó la octava edición del Torneo Internacional Ciudad de Avilés en un partido decisivo ante España A de los que hacen afición (26-27). Los que habían demostrado durante los dos días anteriores ser los mejores equipos de la competición, se medían en el último partido del triangular con necesidades distintas: mientras que al cuadro español le valía el empate, a Portugal sólo ganar, algo por lo que apostó desde el primer minuto.

La igualdad fue máxima en todo momento, con los ataques más acertados que las defensas, jugadas espectaculares, intensidad y rápidas transiciones. Portugal, que no podía contemporizar, ser marchó al descanso 14-16, distancia que recortaría España para que ambos combinados llegaran al último partido con todo por decidir. Uno arriba los lusos (26-27), España A tuvo el triunfo a catorce segundos del bocinazo final. Un penalti le podía dar el título. Sin embargo, Jan Rof no estuvo acertado y envió el balón por encima del travesaño. Portugal tendría la última posesión, pero el marcador no se iba a mover y la victoria sería de nuestros vecinos.

El Internacional Ciudad de Avilés sería completo para Portugal, pues Martim Costa, hijo de Ricardo Costa, jugador del Ademar León durante ocho temporadas, fue nombrado máximo goleador, André Sousa mejor jugador y Gonçalo Oliveira mejor portero.

En el otro partido disputado ayer, dos horas antes de la final entre España B y Rumanía, una vez más no hubo color, con el combinado rumano sufriendo otra abultada derrota, esta vez por 40-23. Rumanía participó en el torneo con un equipo más débil de lo esperado y lo acabó acusando en todos los partidos disputados. Unos 270 espectadores siguieron el partido en el polideportivo del Quirinal, mientras que para el choque decisivo la cifra aumentó hasta los 480, unos buenos números que animan a la organización, Bosco y Atlética Avilesina.